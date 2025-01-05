Армія РФ атакувала прикордоння Чернігівщини — поранено 9 людей

Увечері 4 січня росіяни скинули 4 КАБи на прикордонне місто Семенівка. Цілили у центральну частину, по житловому масиву.

Росіяни атакували прикордоння Чернігівщини

Як повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, станом на 23:00 було відомо про 7 поранених, їм надають необхідну допомогу.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці події працюють всі необхідні спеціальні служби.

Згодом кількість поранених через авіаудар Росії по Семенівці Чернігівської області зросла. Поранення отримали дев'ять осіб.

Серед поранених двоє дітей 8 та 13 років. Всі госпіталізовані до лікарні у сусідній громаді. Одну людину перевезли до обласної лікарні.

Внаслідок обстрілу значно пошкоджені адмінбудівлі, місцева лікарня, два пʼятиповерхові будинки, кілька приватних будинків та обʼєкти інфраструктури.

Вночі евакуювали 24 пацієнтів місцевого територіального центру. Людей похилого віку перевезли до відповідної установи у Чернігів.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, противник використав 103 ударні БПЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних моделей, запущені з напрямків Брянськ, Міллерово та Орел.

Для відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 9:00 військові підтвердили збиття 61 ударного дрона типу Shahed та інших моделей.

ППО активно діяли в регіонах Полтавської, Сумської, Харківської, Київської, Чернігівської, Черкаської, Дніпропетровської, Житомирської та Хмельницької областей.

Крім того, локаційно було втрачено 42 безпілотники-імітатори, що використовувалися противником.