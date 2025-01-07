Армія РФ обстріляла з артилерії Чернігівщину — поранено 3 людей

Росія завдала удару по прикордонню Чернігівщини

За даними ОВА, вранці ворог здійснив кілька артилерійських обстрілів Семенівки. Відомо про трьох постраждалих, двоє з яких госпіталізовані. Зазначено також про руйнування.

Усі подробиці будуть повідомлені згодом, — зазначив голова ОВА Вячеслав Чаус, попередивши про можливість повторних обстрілів. Поширити

Згодом Вячеслав Чаус уточнив, що Семенівка перебувала під ворожим обстрілом протягом усієї ночі. Ворог обстрілював місто з артилерії, внаслідок чого ввечері 6 січня зайнялися житлові будинки.

Вранці 7 січня російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі. Було пошкоджено підприємство, а також будівлі та житлові будинки місцевих мешканців.

На Донеччині загинула людина внаслідок обстрілу РФ

Як повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, о 10 годині російські війська обстріляли зі ствольної артилерії місто Сіверськ — загинув 64-річний містянин. У його 61-річної дружини поранення ніг.

О 13:20 в Рівному Покровського району ворог атакував FPV-дроном цивільний автомобіль, в якому перебувало ще одне подружжя.

Жінка й чоловік віком 61 та 64 роки отримали мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Їх доправили до медичного закладу.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. ч. 1,2 КК України), а саме порушення законів та звичаїв війни.