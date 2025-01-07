Армія РФ обстріляла з артилерії Чернігівщину — поранено 3 людей

Російські війська вранці 7 січня обстріляли прикордонну зону Чернігівської області, зокрема місто Семенівку. Внаслідок обстрілу постраждало троє людей.
Головні тези:
- Російська армія обстріляла прикордонну зону Чернігівщини, атакувавши місто Семенівку.
- Унаслідок обстрілу троє людей отримали поранення, двоє з них були госпіталізовані.
- Обстріл призвів до руйнування житлових будинків та інфраструктури у Семенівці.
- Унаслідок обстрілу на Донеччині загинув 64-річний мешканець міста Сіверськ, а його дружина отримала поранення.
- Правоохоронці розпочали розслідування воєнних злочинів щодо обстрілу цивільних об'єктів на Донеччині та Чернігівщині.
Росія завдала удару по прикордонню Чернігівщини
За даними ОВА, вранці ворог здійснив кілька артилерійських обстрілів Семенівки. Відомо про трьох постраждалих, двоє з яких госпіталізовані. Зазначено також про руйнування.
Згодом Вячеслав Чаус уточнив, що Семенівка перебувала під ворожим обстрілом протягом усієї ночі. Ворог обстрілював місто з артилерії, внаслідок чого ввечері 6 січня зайнялися житлові будинки.
Вранці 7 січня російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі. Було пошкоджено підприємство, а також будівлі та житлові будинки місцевих мешканців.
На Донеччині загинула людина внаслідок обстрілу РФ
Як повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, о 10 годині російські війська обстріляли зі ствольної артилерії місто Сіверськ — загинув 64-річний містянин. У його 61-річної дружини поранення ніг.
О 13:20 в Рівному Покровського району ворог атакував FPV-дроном цивільний автомобіль, в якому перебувало ще одне подружжя.
Жінка й чоловік віком 61 та 64 роки отримали мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Їх доправили до медичного закладу.
Правоохоронці розпочали розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. ч. 1,2 КК України), а саме порушення законів та звичаїв війни.
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