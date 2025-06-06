Атака РФ по Чернігову — рятувальники дістали з-під завалів загиблого чоловіка

Після нічної атаки РФ на Чернігів 6 червня під завалами промислового підприємства перебували двоє людей — це охоронці. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло одного з них.

У Чернігові рятувальники дістали з-під завалів загиблого чоловіка

У Чернігові дістали тіло загиблого під час ворожої атаки чоловіка.

Рятувальники продовжують розбирати завали і шукати його напарника.

Чернігів після атаки РФ

За словами начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського. наразі відомо про пошкодження шести приватних будинків, двох промислових підприємств, 215 квартир, навчального та медичного закладів і 8 автомобілів. Поширити

Також внаслідок атаки травмувалися чотири людини, двох — шпиталізували.

Окрім того, пише Брижинський, комунальні підприємства до кінця доби мають відновити електроживлення та водопостачання у місті.

Чернігів після атаки РФ

У ніч на 6 червня російські війська завдали по Чернігову комбінованого удару безпілотниками типу "Герань-2", крилатою ракетою та "Іскандер-М". Загалом зафіксували 14 вибухів.