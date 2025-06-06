Атака РФ по Чернігову — рятувальники дістали з-під завалів загиблого чоловіка

Після нічної атаки РФ на Чернігів 6 червня під завалами промислового підприємства перебували двоє людей — це охоронці. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло одного з них.
Головні тези:
- Рятувальники успішно дістали з-під завалів загиблого чоловіка в Чернігові після атаки РФ.
- У результаті атаки по Чернігову було пошкоджено приватні будинки, підприємства, квартири та автомобілі, а також травмувалися люди.
- Російські війська використали безпілотники, крилату ракету та іскандери під час комбінованого удару по Чернігову.
У Чернігові рятувальники дістали з-під завалів загиблого чоловіка
У Чернігові дістали тіло загиблого під час ворожої атаки чоловіка.
Рятувальники продовжують розбирати завали і шукати його напарника.
Також внаслідок атаки травмувалися чотири людини, двох — шпиталізували.
Окрім того, пише Брижинський, комунальні підприємства до кінця доби мають відновити електроживлення та водопостачання у місті.
У ніч на 6 червня російські війська завдали по Чернігову комбінованого удару безпілотниками типу "Герань-2", крилатою ракетою та "Іскандер-М". Загалом зафіксували 14 вибухів.
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