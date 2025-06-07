Атака России по Харькову — спасатели ищут под завалами предприятия 6 работников

На пострадавшем 7 июня в результате российской атаки предприятии в Харькове могут быть заблокированы шесть работников, продолжается поисково-спасательная операция.
Главные тезисы
- Под завалами предприятия в Харькове могут находиться заблокированные шесть работников из-за атаки России.
- В результате атаки РФ в Харькове погибли три человека, 22 пострадали. Спасатели продолжают операцию по поиску пострадавших.
В Харькове ищут людей под завалами предприятия: что известно
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
В прокуратуре отметили, что идет поисково-спасательная операция.
В Харькове во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов. Зафиксировано попадание в гражданское предприятие и жилой дом, возникли пожары.
Погибли три человека, еще 22 человека — пострадали.
Известно о повреждении 18 многоквартирных домов и 13 частных.
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