Атака России по Харькову — спасатели ищут под завалами предприятия 6 работников
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России по Харькову — спасатели ищут под завалами предприятия 6 работников

Харьковская областная прокуратура
Харьков
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На пострадавшем 7 июня в результате российской атаки предприятии в Харькове могут быть заблокированы шесть работников, продолжается поисково-спасательная операция.

Главные тезисы

  • Под завалами предприятия в Харькове могут находиться заблокированные шесть работников из-за атаки России.
  • В результате атаки РФ в Харькове погибли три человека, 22 пострадали. Спасатели продолжают операцию по поиску пострадавших.

В Харькове ищут людей под завалами предприятия: что известно

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По оперативной информации, на территории предприятия в Киевском районе, которое сегодня потерпело вражеский удар, вероятно, заблокированы шесть работников. Связь с ними отсутствует.

В прокуратуре отметили, что идет поисково-спасательная операция.

В Харькове во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов. Зафиксировано попадание в гражданское предприятие и жилой дом, возникли пожары.

Погибли три человека, еще 22 человека — пострадали.

Известно о повреждении 18 многоквартирных домов и 13 частных.

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