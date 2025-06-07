Атака Росії по Харкову — рятувальники шукають під завалами підприємства 6 робітників

На постраждалому 7 червня внаслідок російської атаки підприємстві у Харкові можуть бути заблоковані шестеро працівників, триває пошуково-рятувальна операція.
Головні тези:
- Під завалами підприємства в Харкові, яке постраждало від російської атаки, можуть бути заблоковані шістьох працівників.
- Загинули троє людей, ще 22 особи постраждала під час повітряної тривоги в Харкові, де пролунали вибухи та виникли пожежі.
У Харкові шукають людей під завалами підприємства: що відомо
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
У прокуратурі зазначили, що триває пошуково-рятувальна операція.
У Харкові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Зафіксовано влучання у цивільне підприємство та житловий будинок, виникли пожежі.
Загинули троє людей, ще 22 особи — постраждала.
Відомо про пошкодження 18 багатоквартирних будинків та 13 приватних.
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