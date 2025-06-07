Атака Росії по Харкову — рятувальники шукають під завалами підприємства 6 робітників
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії по Харкову — рятувальники шукають під завалами підприємства 6 робітників

Харківська обласна прокуратура
Харків

На постраждалому 7 червня  внаслідок російської атаки підприємстві у Харкові можуть бути заблоковані шестеро працівників, триває пошуково-рятувальна операція.

Головні тези:

  • Під завалами підприємства в Харкові, яке постраждало від російської атаки, можуть бути заблоковані шістьох працівників.
  • Загинули троє людей, ще 22 особи постраждала під час повітряної тривоги в Харкові, де пролунали вибухи та виникли пожежі.

У Харкові шукають людей під завалами підприємства: що відомо

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За оперативною інформацією, на території підприємства в Київському районі, яке сьогодні зазнало ворожого удару, ймовірно, заблоковано шістьох працівників. Зв’язок із ними відсутній.

У прокуратурі зазначили, що триває пошуково-рятувальна операція.

У Харкові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Зафіксовано влучання у цивільне підприємство та житловий будинок, виникли пожежі.

Загинули троє людей, ще 22 особи — постраждала.

Відомо про пошкодження 18 багатоквартирних будинків та 13 приватних.

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