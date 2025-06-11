Новая "бавовна". Под удар попал Тамбовский пороховый завод РФ

Ночью 11 июня украинские ударные дроны совершили мощную атаку на Тамбовский пороховой завод в Котовске Тамбовской области РФ. Местные жители жаловались на громкие взрывы.

В России пылает Тамбовский пороховый завод

Как утверждают местные жители, в небе над Котовском прогремели не менее 15 взрывов.

Кроме того, указано, что в городе звучали сирены воздушной тревоги.

Утром ставленник Кремля в Тамбовской области России Евгений Первишов подтвердил атаку БПЛА на Котовск.

По словам последнего, в результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, которое было ликвидировано пожарными подразделениями. Никто не пострадал.

Минобороны РФ продолжает утверждать, что в течение ночи российское ПВО перехватило 32 украинских беспилотника, в том числе 5 — над территорией Тамбовской области.

Что важно понимать, Тамбовский пороховой завод — одно из крупнейших предприятий, активно занимающееся производством боеприпасов и пороха для стрелкового оружия, артиллерийских систем, гранатометов, минометов и танковых снарядов.

Кроме того, именно там происходит изготовление компонентов взрывчатых веществ, включая нитроцеллюлозу и колоксилин.