Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией

В течение ночи 10-11 июня российские оккупанты совершали атаку на мирные города и села Украины 85 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 49 из них.

Подробности новой атаки РФ на Украину

Воздушное нападение армия РФ осуществляла с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Гвардейское — ТОТ Крыма, а также атаковала баллистической ракетой Искандер-М из Курской области — РФ.

Главные направления воздушного удара — Харьковщина, Донетчина и Одесщина.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 49 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и в центре страны. 40 — сбиты огневыми средствами поражения, 9 — локационно потеряны/подавлены РЭБ. Поделиться

Кроме того, указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 14 локациях, падение сбитых (обломки) в 2 локациях.