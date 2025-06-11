Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией

В течение ночи 10-11 июня российские оккупанты совершали атаку на мирные города и села Украины 85 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 49 из них.
Главные тезисы
- Вражеские дроны сбивали на востоке, юге, севере и в центре страны.
- Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 14 локациях.
Подробности новой атаки РФ на Украину
Воздушное нападение армия РФ осуществляла с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Гвардейское — ТОТ Крыма, а также атаковала баллистической ракетой Искандер-М из Курской области — РФ.
Главные направления воздушного удара — Харьковщина, Донетчина и Одесщина.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 14 локациях, падение сбитых (обломки) в 2 локациях.
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