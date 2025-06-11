Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией

Воздушные Силы ВСУ
Подробности новой атаки РФ на Украину
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В течение ночи 10-11 июня российские оккупанты совершали атаку на мирные города и села Украины 85 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 49 из них.

Главные тезисы

  • Вражеские дроны сбивали на востоке, юге, севере и в центре страны.
  • Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 14 локациях.

Подробности новой атаки РФ на Украину

Воздушное нападение армия РФ осуществляла с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Гвардейское — ТОТ Крыма, а также атаковала баллистической ракетой Искандер-М из Курской области — РФ.

Главные направления воздушного удара — Харьковщина, Донетчина и Одесщина.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 49 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и в центре страны. 40 — сбиты огневыми средствами поражения, 9 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Кроме того, указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 14 локациях, падение сбитых (обломки) в 2 локациях.

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