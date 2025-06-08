Операция "Паутина". Как украинские дроны могли попасть в РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Операция "Паутина". Как украинские дроны могли попасть в РФ

Как удалось реализовать "Паутину"
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Источник:  The Sun

Бывший офицер разведки МИ-6 Мэтью Данн решил проанализировать спецоперацию "Паутина", которую на российской территории успешно провела Служба безопасности Украины. По его мнению, события 1 июня показали миру, что специалисты СБУ являются лучшими шпионами в Европе.

Главные тезисы

  • СБУ продемонстрировала высокий уровень профессионализма во время операции "Паутина".
  • Главное преимущество заключается в том, что команда Малюка до сих пор не раскрывает все свои козыри.

Как удалось реализовать "Паутину"

По словам Данна, для офицера разведки не существует статического, фиксированного свода правил того, что он делает.

Журналисты обращают внимание на то, что сейчас мир больше всего интересует ответ только на один вопрос, а именно — как СБУ смогла провезти беспилотники в Россию?

Бывший офицер разведки МИ-6 признается, что пока остается только догадываться, как это происходило.

Существует высокая вероятность того, что шпионы СБУ могли переправить дроны через границу пешком, парашютом или даже на плоту.

Разведывательная операция и вовлеченные в нее офицеры должны были быть максимально креативными. Проблема в том, что чем больше людей вы привлекаете, тем выше риск компрометации. Иногда в таких делах, как бы рискованными и смелыми они ни были, простота является ответом, — объяснил Мэтью Данн.

По убеждению эксперта, безумный успех "Паутины" указывает на то, что СБУ будет и дальше оставаться прагматичной и открытой.

Он также предположил, что команда Малюка будет выбирать себе жертв "в каждом конкретном случае", ведь "она продолжает калечить российскую военную машину".

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