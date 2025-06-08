Крымский мост может упасть и без новых ударов — прогноз эксперта

Кроме регулярных атак Украины, на состояние Крымского моста в ближайшие годы будут влиять и другие внешние факторы. В первую очередь речь идет об опасной природной активности у моста. С таким заявлением выступил гидрогеолог Юрий Медовар.

Что будет с Крымским мостом

Как отмечает эксперт, его устойчивость в ближайшие 5 лет будет в значительной степени определяться влиянием внешних факторов.

В первую очередь речь идет об опасном грязевом вулкане, который находится неподалеку от опор сооружения.

Все зависит от того, будут ли новые удары по мосту. Сработает наш знаменитый грязевой вулкан, который находится рядом с опорами этого моста. Чисто детерминированный вывод сделать нельзя, — подчеркнул Медовар. Поделиться

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По мнению гидрогеолога, потенциальные сценарии могут быть совершенно разными.

Он обращает внимание на то, что активность грязевого вулкана представляет значительно большую угрозу, чем, например, землетрясение.

Медовар также напомнил о случае, когда во время бурения нефтяной скважины на глубине около трех километров случайно достигли зоны грязевого вулкана.

Как отметил эксперт, мощный выброс был настолько сильным, что бурильная свеча вылетела на поверхность и свернулась жгутом.