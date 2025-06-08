Кримський міст може впасти і без нових ударів — прогноз експерта

Окрім регулярних атак України, на стан Кримського мосту найближчими роками будуть впливати й інші зовнішні фактори. Насамперед йдеться про небезпечну природну активність біля мосту. З такою заявою виступив гідрогеолог Юрій Медовар.
Головні тези:
- Кримський міст може зазнати руйнації без нових ударів через природну активність у найближчі 5 років.
- Зовнішні фактори, зокрема грязьовий вулкан неподалік від мосту, є суттєвою загрозою для стійкості споруди.
Що буде з Кримським мостом
Як зазначає експерт, його стійкість його у найближчі 5 років значною мірою визначатиметься впливом зовнішніх факторів.
Насамперед йдеться про небезпечний грязьовий вулкан, який знаходиться неподалік від опор споруди.
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На переконання гідрогеолога, потенційні сценарії можуть бути абсолютно різними.
Він звертає увагу на те, що активність грязьового вулкана становить значно більшу загрозу, ніж, до прикладу, землетрус.
Медовар також нагадав про випадок, коли під час буріння нафтової свердловини на глибині близько трьох кілометрів випадково досягли зони грязьового вулкана.
Як зазначив експерт, потужний викид був настільки сильним, що бурильна свічка вилетіла на поверхню і скрутилася в джгут.
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