Операція "Павутина". Як українські дрони могли потрапити до РФ

Колишній офіцер розвідки МІ-6 Метью Данн вирішив проаналізувати спецоперацію “Павутина”, яку на російський території успішно провела Служба безпеки України. На його думку, події 1 червня показали світу, що фахівці СБУ є найкращими шпигунами у Європі.

Як вдалося реалізувати “Павутину”

За словами Данна, для офіцера розвідки не існує статичного, фіксованого зводу правил щодо того, що він робить.

Журналісти звертають увагу на те, що наразі світ більше всього цікавить відповідь лише на одне запитання, а саме — як СБУ змогла провезти безпілотники в Росію?

Колишній офіцер розвідки МІ-6 зізнається, що наразі залишається лише здогадуватися, як це відбувалося.

Існує висока ймовірність того, шпигуни СБУ могли переправити дрони через кордон пішки, парашутом або навіть на плоту.

Розвідувальна операція і залучені до неї офіцери повинні були бути максимально креативними. Проблема в тому, що чим більше людей ви залучаєте..., тим вищий ризик компрометації. Іноді в таких справах, якими б ризикованими і сміливими вони не були, простота є відповіддю, — пояснив Метью Данн. Поширити

На переконання експерта, шалений успіх "Павутини" наразі вказує те, що СБУ буде і далі залишатися прагматичною та відкритою.