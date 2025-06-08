Операція "Павутина". Як українські дрони могли потрапити до РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Операція "Павутина". Як українські дрони могли потрапити до РФ

Як вдалося реалізувати “Павутину”
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Джерело:  The Sun

Колишній офіцер розвідки МІ-6 Метью Данн вирішив проаналізувати спецоперацію “Павутина”, яку на російський території успішно провела Служба безпеки України. На його думку, події 1 червня показали світу, що фахівці СБУ є найкращими шпигунами у Європі.

Головні тези:

  • СБУ продемонструвала високий рівень професіоналізму під час операції “Павутина”.
  • Головна перевага полягає в тому, що команда Малюка досі не розкриває усі свої козирі.

Як вдалося реалізувати “Павутину”

За словами Данна, для офіцера розвідки не існує статичного, фіксованого зводу правил щодо того, що він робить.

Журналісти звертають увагу на те, що наразі світ більше всього цікавить відповідь лише на одне запитання, а саме — як СБУ змогла провезти безпілотники в Росію?

Колишній офіцер розвідки МІ-6 зізнається, що наразі залишається лише здогадуватися, як це відбувалося.

Існує висока ймовірність того, шпигуни СБУ могли переправити дрони через кордон пішки, парашутом або навіть на плоту.

Розвідувальна операція і залучені до неї офіцери повинні були бути максимально креативними. Проблема в тому, що чим більше людей ви залучаєте..., тим вищий ризик компрометації. Іноді в таких справах, якими б ризикованими і сміливими вони не були, простота є відповіддю, — пояснив Метью Данн.

На переконання експерта, шалений успіх "Павутини" наразі вказує те, що СБУ буде і далі залишатися прагматичною та відкритою.

Він також припустив, що команда малюка буде обирати для себе жертв "в кожному конкретному випадку", адже "вона продовжує калічити російську військову машину".

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