Росія збрехала про вторгнення на Дніпропетровщину — реакція Генштабу ЗСУ

8 червня Міністерство оборони РФ почало цинічно стверджувати, що російські загарбники змогли прорватися у Дніпропетровську область, однак Генштаб ЗСУ заперечує цю інформацію.

Що відомо про ситуацію на фронті

Вранці 8 червня російські окупанти виступили з заявою про те, що вони нібито "вийшли на західний кордон "ДНР" та продовжують розвивати наступ на території Дніпропетровської області".

Зі спростуванням цієї брехні виступив речник Генштабу майор Андрій Ковальов.

Інформація не відповідає дійсності. Тривають бойові дії в Донецькій області. Ворог в Дніпропетровську область не зайшов, — наголосив він. Поширити

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На тлі останніх заяв та подій Сили оборони Півдня опублікували повідомлення про те, що російські загарбники не полишають спроб проникнути у Дніпропетровську область.

Попри це, українські оборонці "мужньо й професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта".

Варто також зазначити, що OSINT-аналітики, до прикладу, Deepstate, підтверджують бої за сотні метрів від кордону Дніпропетровщини, однак не у самій області.