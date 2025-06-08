Президент Литви присоромив Мерца за бездіяльність щодо України

Президент Литви Гітанас Науседа публічно розкритикував нового німецького лідера Фрідріха Мерца за те, що він не виконав свою обіцянку щодо запровадження додаткових потужний санкцій проти Росії, які б допомогли Україні вистояти у війні.
Головні тези:
- Президент Литви не зміг промовчати, коли союзники України не виконали ще одну свою обіцянку.
- Науседа просить не забувати, що Путін не зупиниться на Україні, якщо вона впаде.
Науседа не приховує свого обурення
Журналісти поцікавилися у лідера Литви, чи підірвало довіру до Європи те, що канцлер ФРН обіцяв разом із Великою Британією та Францією запровадити додаткові санкції проти Москви за відмову припиняти вогонь проти України, однак не поспішає з цим.
На переконання Науседи, це "безперечно" мало негативний вплив на авторитет європейських країн.
Лідер Литви також озвучив прогноз, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться лише на Україні, а піде далі.
Науседа закликає світ не ігнорувати той факт, що Росія давно стала серйозною загрозою для всієї Європи.
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