Президент Литвы пристыдил Мерца за бездействие в отношении Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа публично раскритиковал нового немецкого лидера Фридриха Мерца за то, что он не выполнил свое обещание по введению дополнительных мощных санкций против России, которые помогли бы Украине выстоять в войне.
Главные тезисы
- Президент Литвы не смог промолчать, когда союзники Украины не выполнили еще одно свое обещание.
- Науседа просит не забывать о том, что Путин не остановится в Украине, если она упадет.
Науседа не скрывает своего возмущения
Журналисты поинтересовались у лидера Литвы, подорвало ли доверие к Европе то, что канцлер ФРГ обещал вместе с Великобританией и Францией ввести дополнительные санкции против Москвы за отказ прекращать огонь против Украины, однако не спешит с этим.
По убеждению Науседы, это "несомненно" оказало негативное влияние на авторитет европейских стран.
Лидер Литвы также озвучил прогноз, что российский диктатор Владимир Путин не остановится только на Украине, а пойдет дальше.
Науседа призывает мир не игнорировать тот факт, что Россия давно стала серьезной угрозой всей Европе.
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