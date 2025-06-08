Президент Литвы пристыдил Мерца за бездействие в отношении Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа публично раскритиковал нового немецкого лидера Фридриха Мерца за то, что он не выполнил свое обещание по введению дополнительных мощных санкций против России, которые помогли бы Украине выстоять в войне.

Науседа не скрывает своего возмущения

Журналисты поинтересовались у лидера Литвы, подорвало ли доверие к Европе то, что канцлер ФРГ обещал вместе с Великобританией и Францией ввести дополнительные санкции против Москвы за отказ прекращать огонь против Украины, однако не спешит с этим.

По убеждению Науседы, это "несомненно" оказало негативное влияние на авторитет европейских стран.

Это проблема. И она влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержки Украины. Мы много раз объявляли, что будем поддерживать Украину и снабжать истребителями, дальнобойными ракетами и боеприпасами. Но мы не можем выполнить эти обещания. Гитанас Науседа Президент Литвы

Лидер Литвы также озвучил прогноз, что российский диктатор Владимир Путин не остановится только на Украине, а пойдет дальше.

Науседа призывает мир не игнорировать тот факт, что Россия давно стала серьезной угрозой всей Европе.