Президент Литвы пристыдил Мерца за бездействие в отношении Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Президент Литвы пристыдил Мерца за бездействие в отношении Украины

Науседа не скрывает своего возмущения
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Источник:  Bild

Президент Литвы Гитанас Науседа публично раскритиковал нового немецкого лидера Фридриха Мерца за то, что он не выполнил свое обещание по введению дополнительных мощных санкций против России, которые помогли бы Украине выстоять в войне.

Главные тезисы

  • Президент Литвы не смог промолчать, когда союзники Украины не выполнили еще одно свое обещание.
  • Науседа просит не забывать о том, что Путин не остановится в Украине, если она упадет.

Науседа не скрывает своего возмущения

Журналисты поинтересовались у лидера Литвы, подорвало ли доверие к Европе то, что канцлер ФРГ обещал вместе с Великобританией и Францией ввести дополнительные санкции против Москвы за отказ прекращать огонь против Украины, однако не спешит с этим.

По убеждению Науседы, это "несомненно" оказало негативное влияние на авторитет европейских стран.

Это проблема. И она влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержки Украины. Мы много раз объявляли, что будем поддерживать Украину и снабжать истребителями, дальнобойными ракетами и боеприпасами. Но мы не можем выполнить эти обещания.

Гитанас Науседа

Гитанас Науседа

Президент Литвы

Лидер Литвы также озвучил прогноз, что российский диктатор Владимир Путин не остановится только на Украине, а пойдет дальше.

Науседа призывает мир не игнорировать тот факт, что Россия давно стала серьезной угрозой всей Европе.

Поэтому стоять вместе — это абсолютно правильный подход, — считает президент Литвы.

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