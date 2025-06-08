"Удар еще впереди". США предупредили о плане Путина

По мнению команды президента США Дональда Трампа, российский диктатор Владимир Путин еще готовит ответ на украинскую операцию "Паутина", в результате которой на аэродромах базирования уничтожили или повредили более 40 самолетов стратегической авиации РФ.
Главные тезисы
- В США уверены, что Кремль еще не поквитался с Украиной за публичное унижение.
- Некоторые эксперты считают, что у Москвы есть не так уж много инструментов для симметричного ответа.
Путин продолжит мстить Украине
Как удалось узнать спецслужбам США, реальный "ответный удар" от России за операцию СБУ "Паутина" еще впереди.
Хотя и Кремль заявил, что такой ответ был осуществлен в ночь на пятницу, вероятно, что это еще не конец мести.
По словам еще одного инсайдера, вполне возможно, это будет комбинированная воздушная атака с применением разных средств.
Также существует высокая вероятность того, что дальше Путин решится на эскалацию с попытками попасть во что-то символическое для Украины — например, правительственные учреждения.
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