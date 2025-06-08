"Удар еще впереди". США предупредили о плане Путина

По мнению команды президента США Дональда Трампа, российский диктатор Владимир Путин еще готовит ответ на украинскую операцию "Паутина", в результате которой на аэродромах базирования уничтожили или повредили более 40 самолетов стратегической авиации РФ.

Путин продолжит мстить Украине

Как удалось узнать спецслужбам США, реальный "ответный удар" от России за операцию СБУ "Паутина" еще впереди.

Хотя и Кремль заявил, что такой ответ был осуществлен в ночь на пятницу, вероятно, что это еще не конец мести.

Возможное время такого удара еще неизвестно, по словам одного из собеседников, это потенциально может быть "в ближайшие дни" и это может быть "асимметричный" удар, в значении, что он не будет похож на произошедшее во время операции "Паутина". Поделиться

По словам еще одного инсайдера, вполне возможно, это будет комбинированная воздушная атака с применением разных средств.

Также существует высокая вероятность того, что дальше Путин решится на эскалацию с попытками попасть во что-то символическое для Украины — например, правительственные учреждения.