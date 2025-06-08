Генерал-майор Фройдинг описал масштабы операции "Паутина"
Категория
Украина
Дата публикации

Генерал-майор Фройдинг описал масштабы операции "Паутина"

Германия подвела итоги операции СБУ
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Источник:  Reuters

Согласно данным и подсчетам немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга, спецоперация СБУ "Паутина", скорее всего, повредила около 10% российского стратегического бомбардировочного флота. Кроме того под удар Украины попали самолеты, которые готовились к ударам по ее территории.

Главные тезисы

  • Украина нанесла значительные повреждения российскому стратегическому бомбардировочному флоту.
  • Косвенный эффект атаки заключается в принудительном увеличении вылетов самолетов, которые остались, что приведет к более быстрому износу и большому психологическому воздействию на военных.

Германия подвела итоги операции СБУ

Как утверждает Кристиан Фройдинг, украинская спецслужба смогла повредить более десятка самолетов, стратегические бомбардировщики ТУ-95 и ТУ-22, а также разведчики А-50.

Также вполне возможно, что пораженные самолеты А-50 не находились в рабочем состоянии.

Мы считаем, что они больше не могут использоваться на запчасти. Это потеря, ведь таких самолетов осталось всего несколько единиц… Что касается флота дальней бомбардировочной авиации, то, по нашим оценкам, 10% были повреждены в результате атаки.

Кристиан Фрейдинг

Кристиан Фрейдинг

Немецкий генерал-майор

Согласно данным США, масштабная атака СБУ произвела впечатление на 20 российских военных самолетов, уничтожив около 10 из них.

Кроме того, указано, что Кремлю понадобятся годы, чтобы заменить пострадавшие самолеты.

Но есть, конечно, и косвенный эффект, поскольку оставшимся самолетам нужно будет совершать больше вылетов, а это значит, что они будут быстрее изнашиваться, и, что самое главное, есть огромное психологическое влияние, — добавил Фрейдинг.

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