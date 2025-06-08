Генерал-майор Фройдинг описал масштабы операции "Паутина"

Согласно данным и подсчетам немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга, спецоперация СБУ "Паутина", скорее всего, повредила около 10% российского стратегического бомбардировочного флота. Кроме того под удар Украины попали самолеты, которые готовились к ударам по ее территории.

Германия подвела итоги операции СБУ

Как утверждает Кристиан Фройдинг, украинская спецслужба смогла повредить более десятка самолетов, стратегические бомбардировщики ТУ-95 и ТУ-22, а также разведчики А-50.

Также вполне возможно, что пораженные самолеты А-50 не находились в рабочем состоянии.

Мы считаем, что они больше не могут использоваться на запчасти. Это потеря, ведь таких самолетов осталось всего несколько единиц… Что касается флота дальней бомбардировочной авиации, то, по нашим оценкам, 10% были повреждены в результате атаки. Кристиан Фрейдинг Немецкий генерал-майор

Согласно данным США, масштабная атака СБУ произвела впечатление на 20 российских военных самолетов, уничтожив около 10 из них.

Кроме того, указано, что Кремлю понадобятся годы, чтобы заменить пострадавшие самолеты.