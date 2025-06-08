Генерал-майор Фройдинг описал масштабы операции "Паутина"

Согласно данным и подсчетам немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга, спецоперация СБУ "Паутина", скорее всего, повредила около 10% российского стратегического бомбардировочного флота. Кроме того под удар Украины попали самолеты, которые готовились к ударам по ее территории.
Главные тезисы
- Украина нанесла значительные повреждения российскому стратегическому бомбардировочному флоту.
- Косвенный эффект атаки заключается в принудительном увеличении вылетов самолетов, которые остались, что приведет к более быстрому износу и большому психологическому воздействию на военных.
Германия подвела итоги операции СБУ
Как утверждает Кристиан Фройдинг, украинская спецслужба смогла повредить более десятка самолетов, стратегические бомбардировщики ТУ-95 и ТУ-22, а также разведчики А-50.
Также вполне возможно, что пораженные самолеты А-50 не находились в рабочем состоянии.
Согласно данным США, масштабная атака СБУ произвела впечатление на 20 российских военных самолетов, уничтожив около 10 из них.
Кроме того, указано, что Кремлю понадобятся годы, чтобы заменить пострадавшие самолеты.
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