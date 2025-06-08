Генерал-майор Фройдінг описав масштаби операції "Павутина"

Згідно з даними та підрахунками німецького генерал-майора Крістіана Фройдінга, спецоперація СБУ "Павутина", найімовірніше, пошкодила близько 10% російського стратегічного бомбардувального флоту. Окрім того, під удар України потрапили літаки, які готувалися до ударів по її території.
Головні тези:
- Україна завдала значних пошкоджень російському стратегічному бомбардувальному флоту.
- Непрямий ефект атаки полягає у примусовому збільшенні вильотів літаків, що залишилися, що призведе до швидшого зношування та великого психологічного впливу на військових.
Німеччина підбила підсумки операції СБУ
Як стверджує Крістіан Фройдінг, українська спецслужба змогла знешкодити більше десятка літаків, стратегічні бомбардувальники ТУ-95 і ТУ-22, а також літаки-розвідники А-50.
Також цілком можливо, що уражені літаки А-50 не були в робочому стані.
Згідно з даними США, масштабна атака СБУ призвела до враження 20 російських військових літаків, знищивши близько 10 з них.
Окрім того, вказано, що Кремлю знадобляться роки, щоб замінити постраждалі літаки.
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