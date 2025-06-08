Генерал-майор Фройдінг описав масштаби операції "Павутина"
Категорія
Україна
Дата публікації

Генерал-майор Фройдінг описав масштаби операції "Павутина"

Німеччина підбила підсумки операції СБУ
Джерело:  Reuters

Згідно з даними та підрахунками німецького генерал-майора Крістіана Фройдінга, спецоперація СБУ "Павутина", найімовірніше, пошкодила близько 10% російського стратегічного бомбардувального флоту. Окрім того, під удар України потрапили літаки, які готувалися до ударів по її території.

Головні тези:

  • Україна завдала значних пошкоджень російському стратегічному бомбардувальному флоту.
  • Непрямий ефект атаки полягає у примусовому збільшенні вильотів літаків, що залишилися, що призведе до швидшого зношування та великого психологічного впливу на військових.

Німеччина підбила підсумки операції СБУ

Як стверджує Крістіан Фройдінг, українська спецслужба змогла знешкодити більше десятка літаків, стратегічні бомбардувальники ТУ-95 і ТУ-22, а також літаки-розвідники А-50.

Також цілком можливо, що уражені літаки А-50 не були в робочому стані.

Ми вважаємо, що вони більше не можуть бути використані на запчастини. Це втрата, адже таких літаків залишилося лише кілька одиниць… Що стосується флоту дальньої бомбардувальної авіації, то, за нашими оцінками, 10% його було пошкоджено в результаті атаки.

Крістіан Фройдінг

Крістіан Фройдінг

Німецький генерал-майор

Згідно з даними США, масштабна атака СБУ призвела до враження 20 російських військових літаків, знищивши близько 10 з них.

Окрім того, вказано, що Кремлю знадобляться роки, щоб замінити постраждалі літаки.

Але є, звичайно, і непрямий ефект, оскільки літакам, що залишилися, потрібно буде здійснювати більше вильотів, а це означає, що вони будуть швидше зношуватися, і, що найголовніше, є величезний психологічний вплив, — додав Фройдінг.

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