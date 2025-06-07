СБУ оприлюднила нове ексклюзивне відео спецоперації "Павутина"

Служба безпеки України оприлюднила нове ексклюзивне відео зі своєї спецоперації «Павутина». На запису зафіксовано повний шлях одного із FPV-дронів СБУ з моменту старту з даху модульного будинку до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі «Бєлая».

Нове відео спецоперації "Павутина" показало шлях дрона до літака РФ

Зокрема на відео видно, як безпілотник пролітає значну відстань та без перешкод залітає на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків.

Нагадаємо, СБУ завдала таких ударів одразу по 4 військових аеродромах рашистів: «Олєнья», «Іваново», «Дягілєво» та «Бєлая». Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Цією операцією безпосередньо керував Голова СБУ Василь Малюк за дорученням Президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського.

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки «Павутина», перевищує 7 мільярдів доларів США. Поширити

Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а також «Ан-12» та «Іл-78».