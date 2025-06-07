СБУ обнародовала новое эксклюзивное видео спецоперации "Паутина"

Служба безопасности Украины обнародовала новое эксклюзивное видео из своей спецоперации «Паутина». На записи зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов СБУ с момента старта с крыши модульного дома до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме Белая.
Главные тезисы
- На новом видео СБУ засняла весь путь FPV-дрона до поражения российских бомбардировщиков на аэродроме Белая в рамках спецоперации “Паутина”.
- В результате операции были нанесены успешные удары по 4 военным аэродромам, где базировалась стратегическая авиация противника.
- Глава СБУ Василий Малюк лично руководил операцией “Паутина” по поручению Президента Украины, Владимира Зеленского.
Новое видео спецоперации "Паутина" показало путь дрона к самолету РФ
В частности, на видео видно, как беспилотник пролетает значительное расстояние и беспрепятственно залетает на территорию аэропорта, из которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов.
Напомним, СБУ нанесла такие удары сразу по 4 военным аэродромам рашистов: «Оленья», «Иваново», «Дягилево» и «Белая». Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, регулярно обстреливающая мирные украинские города.
Этой операцией непосредственно руководил глава СБУ Василий Малюк по поручению Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского.
Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".
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