СБУ обнародовала новое эксклюзивное видео спецоперации "Паутина"

Служба безопасности Украины обнародовала новое эксклюзивное видео из своей спецоперации «Паутина». На записи зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов СБУ с момента старта с крыши модульного дома до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме Белая.

Новое видео спецоперации "Паутина" показало путь дрона к самолету РФ

В частности, на видео видно, как беспилотник пролетает значительное расстояние и беспрепятственно залетает на территорию аэропорта, из которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов.

Напомним, СБУ нанесла такие удары сразу по 4 военным аэродромам рашистов: «Оленья», «Иваново», «Дягилево» и «Белая». Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, регулярно обстреливающая мирные украинские города.

Этой операцией непосредственно руководил глава СБУ Василий Малюк по поручению Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского.

Примерная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности «Паутина», превышает 7 миллиардов долларов США. Поделиться

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".