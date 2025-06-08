Дроны атаковали Москву и один из крупнейших комбинатов РФ "Азот" — видео

Ночью 8 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников на столицу Россию. Именно из-за новой атаки на город приостанавливали работу два аэропорта.
Главные тезисы
- Атака беспилотников на столицу России привела к остановке работы аэропортов.
- Комбинат "Азот" в Новомосковске также попал под удар Украины.
"Бавовна" в России 8 июня — что известно
После 04:00 приспешник Путина начал сообщать, что их ПВО якобы сбивало летевшие на Москву беспилотники.
По состоянию на 5:59 он заявлял о трех якобы уничтоженных ударных дронах.
А в 6:51 сообщил еще о трех якобы сбитых дронах, в 7:06 — о еще двух.
В каждом сообщении об атаке беспилотников Собянин добавлял, что "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".
Кроме того, также стало известно, что в Новомосковске (Тульская область России — ред.) произошел прилет по комбинату “Азот”.
Что важно понимать, именно он является крупнейшим в стране-агрессорке производителем минеральных удобрений.
В 6:53 появилась информация о приостановке работы аэропортов "Внуково" и "Домодедово".
В 7:42 сообщили о возобновлении работы московских аэропортов.
Впоследствии Минобороны РФ заявило, что утром дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей.
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