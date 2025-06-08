Ночью 8 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников на столицу Россию. Именно из-за новой атаки на город приостанавливали работу два аэропорта.

"Бавовна" в России 8 июня — что известно

После 04:00 приспешник Путина начал сообщать, что их ПВО якобы сбивало летевшие на Москву беспилотники.

По состоянию на 5:59 он заявлял о трех якобы уничтоженных ударных дронах.

А в 6:51 сообщил еще о трех якобы сбитых дронах, в 7:06 — о еще двух.

В каждом сообщении об атаке беспилотников Собянин добавлял, что "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Кроме того, также стало известно, что в Новомосковске (Тульская область России — ред.) произошел прилет по комбинату “Азот”.

Что важно понимать, именно он является крупнейшим в стране-агрессорке производителем минеральных удобрений.

В 6:53 появилась информация о приостановке работы аэропортов "Внуково" и "Домодедово".

В 7:42 сообщили о возобновлении работы московских аэропортов.