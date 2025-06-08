Силы ПВО раскрыли результаты воздушного боя с Россией

В течение ночи 7 и 8 июня российские захватчики атаковали мирные украинские города и села 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 40 из них.
Главные тезисы
- Больше всего от российских ударов этой ночью пострадали Харьковщина и Донецкая область.
- Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях.
Подробности новой атаки России на Украину
На этот раз противник совершал воздушное нападение с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.
Кроме того, он наносил удары противокорабельной ракетой Оникс (пуск из Крыма), двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (пуски из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл.).
Основные направления воздушного удара — Харьковщина и Донецкая область.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях.
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