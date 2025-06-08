Силы ПВО раскрыли результаты воздушного боя с Россией

В течение ночи 7 и 8 июня российские захватчики атаковали мирные украинские города и села 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 40 из них.

Подробности новой атаки России на Украину

На этот раз противник совершал воздушное нападение с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

Кроме того, он наносил удары противокорабельной ракетой Оникс (пуск из Крыма), двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (пуски из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл.).

Основные направления воздушного удара — Харьковщина и Донецкая область.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и в центре страны. 22 — сбиты огневыми средствами поражения, 18 — локационно потеряны/подавлены РЭБ. Поделиться

Кроме того, указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях.