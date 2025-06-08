Сили ППО розкрили результати повітряного бою з Росією

Протягом ночі 7 і 8 червня російські загарбники атакували мирні українські міста та села 49-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 40 з них.
Головні тези:
- Найбільше від російських ударів цієї ночі постраждали Харківщина та Донеччина.
- Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях.
Подробиці нової атаки Росії на Україну
Цього разу противник здійснював повітряний напад із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Окрім того, він завдавав ударів протикорабельною ракетою Онікс (пуск із Криму), двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (пуски із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.).
Основні напрямки повітряного удару — Харківщина та Донеччина.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Окрім того, вказано, що відбулося влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях.
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