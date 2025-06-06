Хто може компенсувати допомогу США Україні — прогноз Бундесверу

Європа має сили та ресурси, щоб допомогти Україні стримувати російську агресію, навіть якщо команда президента США Дональда Трампа вирішать повністю припинити військову підтримку Києва.
Головні тези:
- ЗСУ продовжують отримувати зброю, затверджену Джо Байден.
- Цілком можливо, її вистачить ще на наступні 3 місяці.
У Бундесвері вважають, що Європа впорається і без США
Такою думкою поділився генерал-майор Крістіан Фройдінг, який відповідальний за координацію постачання зброї до України з Німеччини.
Він звернув увагу на те, що ЗСУ продовжують отримувати поставки зброї, затверджені колишнім президентом США Джо Байденом.
Проте наразі ніхто не знає, чого очікувати Україні від Дональда Трампа та його команди.
На цьому тлі журналісти поцікавилися у нього, як довго затверджені Байденом постачання зможуть підтримувати ЗСУ на полі бою.
Як зазначив генерал-майор, це насамперед залежить від логістики а також від швидкості, з якою Україна витрачає зброю і боєприпаси.
Саме тому він припустив, що літо здається реалістичним терміном.
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