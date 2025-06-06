Кто может компенсировать помощь США Украине — прогноз Бундесвера
Категория
Мир
Дата публикации

Кто может компенсировать помощь США Украине — прогноз Бундесвера

В Бундесвере считают, что Европа справится и без США
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Источник:  Reuters

У Европы есть силы и ресурсы, чтобы помочь Украине сдерживать российскую агрессию, даже если команда президента США Дональда Трампа решат полностью прекратить военную поддержку Киева.

Главные тезисы

  • ВСУ продолжают получать оружие, утвержденное Джо Байденом.
  • Вполне возможно, что его хватит еще на следующие 3 месяца.

В Бундесвере считают, что Европа справится и без США

Таким мнением поделился генерал-майор Кристиан Фрейдинг, ответственный за координацию поставок оружия в Украину из Германии.

Он обратил внимание на то, что ВСУ продолжают получать поставки оружия, утвержденные бывшим президентом США Джо Байденом.

Однако пока никто не знает, чего ждать Украине от Дональда Трампа и его команды.

Война против Украины бушует на нашем континенте, она также ведется против европейского порядка безопасности. Если будет политическая воля, то будут и средства, чтобы в значительной степени компенсировать американскую поддержку, — убежден Фрейдинг.

На этом фоне журналисты поинтересовались, как долго утвержденные Байденом поставки смогут поддерживать ВСУ на поле боя.

Как отметил генерал-майор, это, прежде всего, зависит от логистики, а также от скорости, с которой Украина тратит оружие и боеприпасы.

Именно поэтому он предположил, что лето кажется реалистичным термином.

Пока не ясно, как американское правительство будет реагировать на дальнейшие запросы о военной помощи Украине. Мы не можем ничего сказать по этому поводу, — заявил Фрейдинг.

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