Кто может компенсировать помощь США Украине — прогноз Бундесвера

У Европы есть силы и ресурсы, чтобы помочь Украине сдерживать российскую агрессию, даже если команда президента США Дональда Трампа решат полностью прекратить военную поддержку Киева.

В Бундесвере считают, что Европа справится и без США

Таким мнением поделился генерал-майор Кристиан Фрейдинг, ответственный за координацию поставок оружия в Украину из Германии.

Он обратил внимание на то, что ВСУ продолжают получать поставки оружия, утвержденные бывшим президентом США Джо Байденом.

Однако пока никто не знает, чего ждать Украине от Дональда Трампа и его команды.

Война против Украины бушует на нашем континенте, она также ведется против европейского порядка безопасности. Если будет политическая воля, то будут и средства, чтобы в значительной степени компенсировать американскую поддержку, — убежден Фрейдинг. Поделиться

На этом фоне журналисты поинтересовались, как долго утвержденные Байденом поставки смогут поддерживать ВСУ на поле боя.

Как отметил генерал-майор, это, прежде всего, зависит от логистики, а также от скорости, с которой Украина тратит оружие и боеприпасы.

Именно поэтому он предположил, что лето кажется реалистичным термином.