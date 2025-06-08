Уночі 8 червня мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку безпілотників на столицю Росії. Саме через нову атаку на місто призупиняли роботу два аеропорти.

“Бавовна” в Росії 8 червня — що відомо

Після 04:00 поплічник Путіна почав повідомляти, що їхня ППО нібито збивала безпілотники, які летіли на Москву.

Станом на 5:59 він заявляв про три нібито знищених ударних дрони.

А о 6:51 повідомив ще про три нібито збитих дрони, о 7:06 — про ще два.

У кожному повідомленні про атаку безпілотників Собянін додав, що "на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".

Окрім того, також стало відомо, що у Новомосковську (Тульська область Росії — ред.) стався приліт по комбінату “Азот”.

Що важливо розуміти, саме він є найбільшим в країні-агресорці виробником мінеральних добрив.

О 6:53 з’явилася інформація про призупинення роботи аеропортів "Внуково" і "Домодєдово".

О 7:42 повідомили про відновлення роботи московських аеропортів.