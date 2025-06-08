Дрони атакували Москву та один з найбільших комбінатів РФ "Азот" — відео

Уночі 8 червня мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку безпілотників на столицю Росії. Саме через нову атаку на місто призупиняли роботу два аеропорти.
Головні тези:
- Атака безпілотників на столицю Росії призвела до призупинення роботи аеропортів.
- Комбінат “Азот” у Новомосковську також потрапив під удар України.
“Бавовна” в Росії 8 червня — що відомо
Після 04:00 поплічник Путіна почав повідомляти, що їхня ППО нібито збивала безпілотники, які летіли на Москву.
Станом на 5:59 він заявляв про три нібито знищених ударних дрони.
А о 6:51 повідомив ще про три нібито збитих дрони, о 7:06 — про ще два.
У кожному повідомленні про атаку безпілотників Собянін додав, що "на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".
Окрім того, також стало відомо, що у Новомосковську (Тульська область Росії — ред.) стався приліт по комбінату “Азот”.
Що важливо розуміти, саме він є найбільшим в країні-агресорці виробником мінеральних добрив.
О 6:53 з’явилася інформація про призупинення роботи аеропортів "Внуково" і "Домодєдово".
О 7:42 повідомили про відновлення роботи московських аеропортів.
Згодом Міноборони РФ заявило, що вранці черговими засобами ППО знищено три українські безпілотні літальні апарати літакового типу над територіями Бєлгородської, Брянської та Тульської областей.
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