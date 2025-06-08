Ситуация в Харьковской области обостряется — много погибших и раненых

Национальная полиция Украины обращает внимание мира на то, что за прошедшие сутки российские захватчики убили 6 жителей Харьковской области. Более того, еще 44 гражданских получили ранения.

Россия все чаще атакует Харьковщину

Больше всего на этот раз пострадали Харьков, Изюмский, Харьковский, Чугуевский и Купянский районы.

Против них солдаты РФ использовали ракеты, управляемые авиабомбы, боеприпасы и ударные беспилотники.

Кроме того, утром 7 июня российские захватчики совершили массированный обстрел с применением КАБов, ракет и БПЛА "Герань-2" по Харькову.

Погибли три гражданина — женщины 59 и 86 лет и 32-летний мужчина. Еще 22 человека получили ранения. Поделиться

Вечером 7 июня армия РФ ударила ФАБом по детской железнодорожной дороге.

В результате атаки погибла 30-летняя женщина, еще 18 гражданских были ранены. Впоследствии в госпитале скончался 63-летний мужчина.

Из-за ударов по Харьковскому району повреждены жилые дома, автомобили. В результате попадания вражеского КАБа в поселке Казачья Лопань погиб 73-летний мужчина. Еще один местный житель 46 лет получил ранения. Поделиться

Также сообщается, что в поселке Старый Салтов беспилотник попал между зданием магазина и местной церковью. Пострадали три человека — женщины 46 и 50 лет и 30-летний мужчина.