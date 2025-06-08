Ситуация в Харьковской области обостряется — много погибших и раненых

Национальная полиция Украины обращает внимание мира на то, что за прошедшие сутки российские захватчики убили 6 жителей Харьковской области. Более того, еще 44 гражданских получили ранения.
Главные тезисы
- Под удары России попали Харьков, Изюмский, Харьковский, Чугуевский и Купянский районы.
- Враг использует разнообразное оружие, в том числе ракеты, беспилотники и бомбы.
Россия все чаще атакует Харьковщину
Больше всего на этот раз пострадали Харьков, Изюмский, Харьковский, Чугуевский и Купянский районы.
Против них солдаты РФ использовали ракеты, управляемые авиабомбы, боеприпасы и ударные беспилотники.
Кроме того, утром 7 июня российские захватчики совершили массированный обстрел с применением КАБов, ракет и БПЛА "Герань-2" по Харькову.
Вечером 7 июня армия РФ ударила ФАБом по детской железнодорожной дороге.
В результате атаки погибла 30-летняя женщина, еще 18 гражданских были ранены. Впоследствии в госпитале скончался 63-летний мужчина.
Также сообщается, что в поселке Старый Салтов беспилотник попал между зданием магазина и местной церковью. Пострадали три человека — женщины 46 и 50 лет и 30-летний мужчина.
В поселке Купянск-Узловой в результате обстрела КАБ ранен 45-летний мужчина.
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