Ситуація на Харківщині загострюється — багато загиблих і поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Ситуація на Харківщині загострюється — багато загиблих і поранених

Національна поліція України
Росія дедалі частіше атакує Харківщину
Read in English

Національна поліція України звертає увагу світу на те, що протягом минулої доби російські загарбники вбили 6 жителів Харківської області. Ба більше, ще 44 цивільних отримали поранення.

Головні тези:

  • Під удари Росії потрапили Харків, Ізюмський, Харківський, Чугуївський та Куп’янський райони.
  • Ворог використовує різноманітну зброю, зокрема ракети, безпілотники і бомби.

Росія дедалі частіше атакує Харківщину

Чи не найбільше цього разу постраждали Харків, Ізюмський, Харківський, Чугуївський та Куп’янський райони.

Проти них солдати РФ використали ракети, керовані авіабомби, баражуючи боєприпаси та ударні безпілотники.

Окрім того, вранці 7 червня російські загарбники здійснили масований обстріл із застосуванням КАБів, ракет та БпЛА "Герань-2" по Харкову.

Загинули троє громадян — жінки 59 і 86 років та 32-річний чоловік. Ще 22 людини отримали поранення.

Ввечері 7 червня армія РФ вдарила ФАБом по дитячій залізничній дорозі.

Внаслідок атаки загинула 30-річна жінка, ще 18 цивільних були поранені. Згодом у шпиталі помер 63-річний чоловік.

Через удари по Харківському районі пошкоджені житлові будинки, автомобілі. Внаслідок влучання ворожого КАБу у селищі Козача Лопань загинув 73-річний чоловік. Ще один місцевий мешканець 46 років отримав поранення.

Також повідомляється, що у селищі Старий Салтів безпілотник влучив між будівлею магазину та місцевою церквою. Постраждали троє людей — жінки 46 та 50 років та 30-річний чоловік.

У селищі Куп’янськ-Вузловий внаслідок обстрілу КАБ поранений 45-річний чоловік.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вбили 6 людей на Донеччині, Дніпропетровщині та Херсонщині
ДСНС України
Російський терор не припиняється
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила 11 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 8 червня 2025 року
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генерал-майор Фройдінг описав масштаби операції "Павутина"
Німеччина підбила підсумки операції СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?