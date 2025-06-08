Ситуація на Харківщині загострюється — багато загиблих і поранених

Національна поліція України звертає увагу світу на те, що протягом минулої доби російські загарбники вбили 6 жителів Харківської області. Ба більше, ще 44 цивільних отримали поранення.

Росія дедалі частіше атакує Харківщину

Чи не найбільше цього разу постраждали Харків, Ізюмський, Харківський, Чугуївський та Куп’янський райони.

Проти них солдати РФ використали ракети, керовані авіабомби, баражуючи боєприпаси та ударні безпілотники.

Окрім того, вранці 7 червня російські загарбники здійснили масований обстріл із застосуванням КАБів, ракет та БпЛА "Герань-2" по Харкову.

Загинули троє громадян — жінки 59 і 86 років та 32-річний чоловік. Ще 22 людини отримали поранення. Поширити

Ввечері 7 червня армія РФ вдарила ФАБом по дитячій залізничній дорозі.

Внаслідок атаки загинула 30-річна жінка, ще 18 цивільних були поранені. Згодом у шпиталі помер 63-річний чоловік.

Через удари по Харківському районі пошкоджені житлові будинки, автомобілі. Внаслідок влучання ворожого КАБу у селищі Козача Лопань загинув 73-річний чоловік. Ще один місцевий мешканець 46 років отримав поранення. Поширити

Також повідомляється, що у селищі Старий Салтів безпілотник влучив між будівлею магазину та місцевою церквою. Постраждали троє людей — жінки 46 та 50 років та 30-річний чоловік.