Ситуація на Харківщині загострюється — багато загиблих і поранених

Національна поліція України звертає увагу світу на те, що протягом минулої доби російські загарбники вбили 6 жителів Харківської області. Ба більше, ще 44 цивільних отримали поранення.
Головні тези:
- Під удари Росії потрапили Харків, Ізюмський, Харківський, Чугуївський та Куп’янський райони.
- Ворог використовує різноманітну зброю, зокрема ракети, безпілотники і бомби.
Росія дедалі частіше атакує Харківщину
Чи не найбільше цього разу постраждали Харків, Ізюмський, Харківський, Чугуївський та Куп’янський райони.
Проти них солдати РФ використали ракети, керовані авіабомби, баражуючи боєприпаси та ударні безпілотники.
Окрім того, вранці 7 червня російські загарбники здійснили масований обстріл із застосуванням КАБів, ракет та БпЛА "Герань-2" по Харкову.
Ввечері 7 червня армія РФ вдарила ФАБом по дитячій залізничній дорозі.
Внаслідок атаки загинула 30-річна жінка, ще 18 цивільних були поранені. Згодом у шпиталі помер 63-річний чоловік.
Також повідомляється, що у селищі Старий Салтів безпілотник влучив між будівлею магазину та місцевою церквою. Постраждали троє людей — жінки 46 та 50 років та 30-річний чоловік.
У селищі Куп’янськ-Вузловий внаслідок обстрілу КАБ поранений 45-річний чоловік.
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