Україна уразила 11 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила 11 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 8 червня 2025 року
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Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 11 районів зосередження особового складу та техніки, п’ять артилерійських систем та одну станцію РЕБ російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочався 1201 день масштабної збройної агресії Росії проти України.
  • Протягом 7 червня на фронті відбулося 193 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 8 червня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.25 орієнтовно склали:

  • особового — близько 996150 (+1120) осіб,

  • танків — 10911 (+7) од,

  • бойових броньованих машин — 22748 (+11) од,

  • артилерійських систем — 28892 (+42) од,

  • засобів ППО — 1183 (+2) од,

  • літаків — 414 (+1) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 39651 (+158) од,

  • крилатих ракет — 3315 (+7) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 51225 (+146) од,

  • спеціальної техніки — 3911 (+3) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом 7 червня армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 92 авіаудари, зокрема скинула 168 керованих бомб.

Ба більше, ворог здійснив 6035 обстрілів, з них 89 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 3066 дронів-камікадзе.

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