Росіяни вбили 6 людей на Донеччині, Дніпропетровщині та Херсонщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни вбили 6 людей на Донеччині, Дніпропетровщині та Херсонщині

ДСНС України
Російський терор не припиняється
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Протягом минулої доби російські загарбники вбили 4 жителів Донеччини – двох у Яблунівці, у в Костянтинівці та Сіверську. Ще одного вбили у Межівській громаді Дніпропетровщини. Також про загиблого цивільного повідомляє місцева влада Херсонщини.

Головні тези:

  • Відбулися нові атаки російських військ на цивільні об'єкти та інфраструктуру.
  • Окупанти били по численних житлових кварталах, пошкодили газогін, автомобілі та будинки місцевих мешканців.

Російський терор не припиняється

З заявами з цього приводу виступили Донецька та Дніпропетровська ОВА.

Місцева влада повідомляє, що на Донеччині протягом минулої доби ще 9 людей в області дістали поранення.

Разом з тим трьома керованими авіабомбами російські війська вдарили вчора ввечері по Межівській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини. Там загинув чоловік.

Що стосується ситуації у Херсонській області, то там 7 червня через російську агресію одна людина загинула, ще 9 — дістали поранення.

Вранці 8 червня армія РФ атакувала Антонівку з дрона.

Цього разу поранення дістав чоловік, 43 років. У цивільного — мінно-вибухова травма та уламкові поранення ніг, він у лікарні.

За даними влади, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін та приватні автомобілі.

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