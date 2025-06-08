Росіяни вбили 6 людей на Донеччині, Дніпропетровщині та Херсонщині

Протягом минулої доби російські загарбники вбили 4 жителів Донеччини – двох у Яблунівці, у в Костянтинівці та Сіверську. Ще одного вбили у Межівській громаді Дніпропетровщини. Також про загиблого цивільного повідомляє місцева влада Херсонщини.
Головні тези:
- Відбулися нові атаки російських військ на цивільні об'єкти та інфраструктуру.
- Окупанти били по численних житлових кварталах, пошкодили газогін, автомобілі та будинки місцевих мешканців.
Російський терор не припиняється
З заявами з цього приводу виступили Донецька та Дніпропетровська ОВА.
Місцева влада повідомляє, що на Донеччині протягом минулої доби ще 9 людей в області дістали поранення.
Що стосується ситуації у Херсонській області, то там 7 червня через російську агресію одна людина загинула, ще 9 — дістали поранення.
Вранці 8 червня армія РФ атакувала Антонівку з дрона.
Цього разу поранення дістав чоловік, 43 років. У цивільного — мінно-вибухова травма та уламкові поранення ніг, він у лікарні.
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