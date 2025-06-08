Россияне убили 6 человек в Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областях

За прошедшие сутки российские захватчики убили 4 жителей Донбасса – двоих в Яблоновке, в Константиновке и Северске. Еще один был убит в Межевской общине Днепропетровщины. Также о погибшем гражданском сообщают местные власти Херсона.
Главные тезисы
- Произошли новые атаки российских войск на гражданские объекты и инфраструктуру.
- Оккупанты били по многочисленным жилым кварталам, повредили газопровод, автомобили и дома местных жителей.
Российский террор не прекращается
С заявлениями на этот счет выступили Донецкая и Днепропетровская ОВА.
Местные власти сообщают, что на Донетчине за прошедшие сутки еще 9 человек в области получили ранения.
Что касается ситуации в Херсонской области, то там 7 июня из-за российской агрессии один человек погиб, еще 9 — получили ранения.
Утром 8 июня армия РФ атаковала Антоновку из дрона.
В этот раз ранения получил мужчина 43 лет. У гражданского — минно-взрывная травма и обломочные ранения ног, он находится в больнице.
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