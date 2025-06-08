Россияне убили 6 человек в Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областях
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне убили 6 человек в Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областях

ДСНС Украины
Российский террор не прекращается
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За прошедшие сутки российские захватчики убили 4 жителей Донбасса – двоих в Яблоновке, в Константиновке и Северске. Еще один был убит в Межевской общине Днепропетровщины. Также о погибшем гражданском сообщают местные власти Херсона.

Главные тезисы

  • Произошли новые атаки российских войск на гражданские объекты и инфраструктуру.
  • Оккупанты били по многочисленным жилым кварталам, повредили газопровод, автомобили и дома местных жителей.

Российский террор не прекращается

С заявлениями на этот счет выступили Донецкая и Днепропетровская ОВА.

Местные власти сообщают, что на Донетчине за прошедшие сутки еще 9 человек в области получили ранения.

Вместе с тем, тремя управляемыми авиабомбами российские войска ударили вчера вечером по Межевской общине Синельниковского района Днепропетровщины. Там погиб мужчина.

Что касается ситуации в Херсонской области, то там 7 июня из-за российской агрессии один человек погиб, еще 9 — получили ранения.

Утром 8 июня армия РФ атаковала Антоновку из дрона.

В этот раз ранения получил мужчина 43 лет. У гражданского — минно-взрывная травма и обломочные ранения ног, он находится в больнице.

По данным властей, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктах области, в том числе повредили 3 многоэтажки и 9 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод и частные автомобили.

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