Украина поразила 11 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 11 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских систем и одну станцию РЭС российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 8 июня 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.25 ориентировочно составили:

личного — около 996150 (+1120) человек,

танков — 10911 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 22748 (+11) ед,

артиллерийских систем — 28892 (+42) ед,

средств ПВО — 1183 (+2) ед,

самолетов — 414 (+1) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 39651 (+158) ед,

крылатых ракет — 3315 (+7) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 51225 (+146) ед,

специальной техники — 3911 (+3) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В течение 7 июня армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, а также 92 авиаудара, в том числе сбросила 168 управляемых бомб.

Более того, враг совершил 6035 обстрелов, из них 89 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3066 дронов-камикадзе.