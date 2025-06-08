Украина поразила 11 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 11 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских систем и одну станцию РЭС российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1201-й день масштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- В течение 7 июня на фронте произошло 193 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 8 июня 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.25 ориентировочно составили:
личного — около 996150 (+1120) человек,
танков — 10911 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 22748 (+11) ед,
артиллерийских систем — 28892 (+42) ед,
средств ПВО — 1183 (+2) ед,
самолетов — 414 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 39651 (+158) ед,
крылатых ракет — 3315 (+7) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 51225 (+146) ед,
специальной техники — 3911 (+3) ед.
В течение 7 июня армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, а также 92 авиаудара, в том числе сбросила 168 управляемых бомб.
Более того, враг совершил 6035 обстрелов, из них 89 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3066 дронов-камикадзе.
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