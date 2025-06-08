Украина поразила 11 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила 11 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 8 июня 2025 года
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Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 11 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских систем и одну станцию РЭС российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1201-й день масштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • В течение 7 июня на фронте произошло 193 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 8 июня 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.25 ориентировочно составили:

  • личного — около 996150 (+1120) человек,

  • танков — 10911 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин — 22748 (+11) ед,

  • артиллерийских систем — 28892 (+42) ед,

  • средств ПВО — 1183 (+2) ед,

  • самолетов — 414 (+1) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 39651 (+158) ед,

  • крылатых ракет — 3315 (+7) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 51225 (+146) ед,

  • специальной техники — 3911 (+3) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В течение 7 июня армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, а также 92 авиаудара, в том числе сбросила 168 управляемых бомб.

Более того, враг совершил 6035 обстрелов, из них 89 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3066 дронов-камикадзе.

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