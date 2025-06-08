"Удар ще попереду". США попередили про план Путіна

На переконання команди президента США Дональда Трампа, російський диктатор Володимир Путін ще готує відповідь на українську операцію "Павутина", внаслідок якої на аеродромах базування знищили чи пошкодили понад 40 літаків стратегічної авіації РФ.
Головні тези:
- У США переконані, що Кремль ще не поквитався з Україною за публічне приниження.
- Деякі експерти вважають, що у Москви є не так вже й багато інструментів для симетричної відповіді.
Путін продовжить мститися Україні
Як вдалося дізнатися спецслужбам США, реальний "удар у відповідь" від Росії за операцію СБУ "Павутина" ще попереду.
Хоча й Кремль заявив, що така відповідь була здійснена у ніч на п’ятницю, імовірно, що це ще не кінець помсти.
За словами ще одного інсайдера, цілком можливо, це буде комбінована повітряна атака із застосуванням різних засобів.
Також існує висока ймовірність того, що далі Путін наважиться на ескалацію зі спробами поцілити в щось символічне для України — до прикладу, урядові установи.
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