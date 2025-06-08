"Удар ще попереду". США попередили про план Путіна

На переконання команди президента США Дональда Трампа, російський диктатор Володимир Путін ще готує відповідь на українську операцію "Павутина", внаслідок якої на аеродромах базування знищили чи пошкодили понад 40 літаків стратегічної авіації РФ.

Путін продовжить мститися Україні

Як вдалося дізнатися спецслужбам США, реальний "удар у відповідь" від Росії за операцію СБУ "Павутина" ще попереду.

Хоча й Кремль заявив, що така відповідь була здійснена у ніч на п’ятницю, імовірно, що це ще не кінець помсти.

Можливий час такого удару ще невідомий, за словами одного зі співрозмовників, це потенційно може бути "найближчими днями" і це може бути "асиметричний" удар, у значенні, що він не буде схожим на те, що відбулось під час операції "Павутина". Поширити

За словами ще одного інсайдера, цілком можливо, це буде комбінована повітряна атака із застосуванням різних засобів.

Також існує висока ймовірність того, що далі Путін наважиться на ескалацію зі спробами поцілити в щось символічне для України — до прикладу, урядові установи.