Илон Маск устроил драку в Белом доме

Согласно данным издания The Washington Post, эксчлен команды президента США Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент подрались во время спора в Белом доме.

Что известно о драке в Белом доме

Как удалось узнать журналистам, конфликт между членами администрации Дональда Трампа разразился в апреле 2025 года.

Подробности ссоры раскрыл советник президента США Стивен Беннон.

Последний рассказал журналистам, что эпизод произошел в апреле после встречи в Овальном кабинете, когда обсуждали назначение главы Внутренней службы доходов.

Маск и Бессент не сошлись во взгляде на лучшую кандидатуру, поэтому Трамп решил поддержать кандидата, предложенного Бессентом.

Когда они вышли из Овального кабинета и шли по коридору, Маск и Бессент начали обмениваться претензиями. Бессент "уколол" Маска напоминанием, что тот обещал обнаружить триллион долларов неэффективных правительственных расходов, и не смог этого сделать, и назвал его "мошенником". Поделиться

Маск после этого ударил Бессента в грудную клетку, "как игрок регби". Бессент не удержался и нанес ответный удар.

После этого многие присутствующие начали разнимать их. В результате Маска вывели из Западного крыла.