Илон Маск устроил драку в Белом доме

Согласно данным издания The Washington Post, эксчлен команды президента США Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент подрались во время спора в Белом доме.
Главные тезисы
- Конфликт разразился после встречи в Овальном кабинете, где Маск и Бессент не смогли прийти к общему мнению.
- Маск ударил Бессента в грудную клетку после обмена претензиями, что привело к физическому столкновению между ними.
Что известно о драке в Белом доме
Как удалось узнать журналистам, конфликт между членами администрации Дональда Трампа разразился в апреле 2025 года.
Подробности ссоры раскрыл советник президента США Стивен Беннон.
Последний рассказал журналистам, что эпизод произошел в апреле после встречи в Овальном кабинете, когда обсуждали назначение главы Внутренней службы доходов.
Маск и Бессент не сошлись во взгляде на лучшую кандидатуру, поэтому Трамп решил поддержать кандидата, предложенного Бессентом.
Маск после этого ударил Бессента в грудную клетку, "как игрок регби". Бессент не удержался и нанес ответный удар.
После этого многие присутствующие начали разнимать их. В результате Маска вывели из Западного крыла.
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