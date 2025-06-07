Илон Маск дал задний ход в "войне" против Трампа

5 июня американский миллиардер Илон Маск публично заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна" с обвинениями в педофилии и организации проституции. Однако недавно он удалил заявление с этим обвинением.

Маск не довел дело до конца

Пора сбросить настоящую бомбу: Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот почему их не обнародовали. Хорошего дня, DJT! — заявил Маск в соцсети Х в четверг, 5 июня. Поделиться

Журналисты обратили внимание на то, что по состоянию на субботу, 7 июня, твит миллиардера внезапно исчез.

Пока Илон Маск не объяснил причину удаления этой публикации.

Что известно о скандале вокруг Джеффри Эпштейна

Он был американским финансистом, которого обвиняют в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Его арестовали 6 лет назад, но уже через месяц он был найден мертвым в камере — официально от самоубийства, хотя обстоятельства вызвали много подозрений.