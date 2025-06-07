Илон Маск дал задний ход в "войне" против Трампа

5 июня американский миллиардер Илон Маск публично заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна" с обвинениями в педофилии и организации проституции. Однако недавно он удалил заявление с этим обвинением.
Главные тезисы
- Мир ожидал, что Илон Маск предоставит доказательства после своих обвинений, однако этого не произошло.
- Расследование показало связи Джефри Эпштейна с мировой элитой, в том числе и с Трампом.
Маск не довел дело до конца
Журналисты обратили внимание на то, что по состоянию на субботу, 7 июня, твит миллиардера внезапно исчез.
Пока Илон Маск не объяснил причину удаления этой публикации.
Что известно о скандале вокруг Джеффри Эпштейна
Он был американским финансистом, которого обвиняют в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Его арестовали 6 лет назад, но уже через месяц он был найден мертвым в камере — официально от самоубийства, хотя обстоятельства вызвали много подозрений.
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