Илон Маск дал задний ход в "войне" против Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

Илон Маск дал задний ход в "войне" против Трампа

Маск не довел дело до конца
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Источник:  online.ua

5 июня американский миллиардер Илон Маск публично заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна" с обвинениями в педофилии и организации проституции. Однако недавно он удалил заявление с этим обвинением.

Главные тезисы

  • Мир ожидал, что Илон Маск предоставит доказательства после своих обвинений, однако этого не произошло.
  • Расследование показало связи Джефри Эпштейна с мировой элитой, в том числе и с Трампом.

Маск не довел дело до конца

Пора сбросить настоящую бомбу: Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот почему их не обнародовали. Хорошего дня, DJT! — заявил Маск в соцсети Х в четверг, 5 июня.

Журналисты обратили внимание на то, что по состоянию на субботу, 7 июня, твит миллиардера внезапно исчез.

Пока Илон Маск не объяснил причину удаления этой публикации.

Что известно о скандале вокруг Джеффри Эпштейна

Он был американским финансистом, которого обвиняют в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Его арестовали 6 лет назад, но уже через месяц он был найден мертвым в камере — официально от самоубийства, хотя обстоятельства вызвали много подозрений.

Расследование разоблачило связи Эпштейна с рядом влиятельных лиц, среди которых Дональд Трамп, Билл Клинтон и принц Эндрю, хотя ни одному из них не предъявлены официальные обвинения.

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