Акции Tesla стремительно падают на фоне конфликта Маска и Трампа
Категория
Экономика
Дата публикации

Акции Tesla стремительно падают на фоне конфликта Маска и Трампа

Маск
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Источник:  CNBC

Акции Tesla рухнули на 14% на фоне публичного конфликта между основателем компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом. Рыночная стоимость фирмы снизилась на 152 млрд. дол.

Главные тезисы

  • Акции Tesla рухнули на 14% из-за конфликта между Маском и Трампом, что привело к снижению рыночной стоимости компании на 152 млрд долл.
  • Илон Маск критикует законопроект Трампа, ожидая, что он увеличит дефицит бюджета и обременит американцев.
  • Президент США отказался от переговоров с Маском после того, как тот раскритиковал подписанный законопроект.

Маск теряет деньги из-за ссоры с Трампом

По оценкам, это стало самым большим ударом по рыночной капитализации компании за всю историю. Стоимость впервые опустилась ниже отметки в 1 трлн долл. — до 916 млрд дол.

Это произошло на фоне угроз со стороны Трампа аннулировать государственные контракты с Tesla.

Илон "истощался", я попросил его уйти, я отобрал у него мандат на электромобиле, который заставлял всех покупать электромобили, которые больше никому не были нужны (он знал это уже несколько месяцев, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошел с ума.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Выступая в Овальном кабинете, американский лидер заявил, что Маск расстроился из-за законопроекта о налогах и расходах, поскольку в него не были включены кредиты на электромобили. Президент США объявил, что у него с миллиардером были отличные отношения.

Не знаю, будут ли они так и дальше, — добавил Трамп.

Отмечается, что акции Tesla упали почти на 18% на этой неделе, поскольку Маск подверг резкой критике законопроект, который подписал Трамп. В этом году они упали почти на 30%.

Законопроект, подписанный Трампом, предусматривает продление пониженных налогов на фоне одновременного увеличения расходов на оборону и безопасность. Для компенсации расходов документ предлагает сокращение финансирования социальных программ.

Илон Маск подверг резкой критике законопроект, подписанный Трампом, объявив, что тот значительно увеличит дефицит бюджета и обременит американцев непосильным долгом. Миллиардер назвал документ "отвратительной гадостью" и пристыдил проголосовавших за него членов Конгресса.

Трамп в ответ заявил, что был разочарован позицией Маска. По словам американского лидера, предприниматель "знал внутреннюю сущность" этого законопроекта лучше других.

Белый дом пытался помирить бывших союзников и сообщил, что сегодня состоится телефонный разговор между Маском и Трампом. Однако президент США отказался от переговоров.

Обложка New York Post

Трамп заявил, что ему неинтересно говорить с Илоном. В разговоре с ABC News он сказал, что миллиардер является человеком, сошедшим с ума.

Таблоид New York Post на ссору Трампа и Маска отреагировал обложкой о завершении броманса с заголовком с заголовком "I HATE MY X!".

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