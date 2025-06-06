Акции Tesla стремительно падают на фоне конфликта Маска и Трампа

Акции Tesla рухнули на 14% на фоне публичного конфликта между основателем компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом. Рыночная стоимость фирмы снизилась на 152 млрд. дол.
Главные тезисы
- Акции Tesla рухнули на 14% из-за конфликта между Маском и Трампом, что привело к снижению рыночной стоимости компании на 152 млрд долл.
- Илон Маск критикует законопроект Трампа, ожидая, что он увеличит дефицит бюджета и обременит американцев.
- Президент США отказался от переговоров с Маском после того, как тот раскритиковал подписанный законопроект.
Маск теряет деньги из-за ссоры с Трампом
По оценкам, это стало самым большим ударом по рыночной капитализации компании за всю историю. Стоимость впервые опустилась ниже отметки в 1 трлн долл. — до 916 млрд дол.
Это произошло на фоне угроз со стороны Трампа аннулировать государственные контракты с Tesla.
Выступая в Овальном кабинете, американский лидер заявил, что Маск расстроился из-за законопроекта о налогах и расходах, поскольку в него не были включены кредиты на электромобили. Президент США объявил, что у него с миллиардером были отличные отношения.
Не знаю, будут ли они так и дальше, — добавил Трамп.
Отмечается, что акции Tesla упали почти на 18% на этой неделе, поскольку Маск подверг резкой критике законопроект, который подписал Трамп. В этом году они упали почти на 30%.
Илон Маск подверг резкой критике законопроект, подписанный Трампом, объявив, что тот значительно увеличит дефицит бюджета и обременит американцев непосильным долгом. Миллиардер назвал документ "отвратительной гадостью" и пристыдил проголосовавших за него членов Конгресса.
Трамп в ответ заявил, что был разочарован позицией Маска. По словам американского лидера, предприниматель "знал внутреннюю сущность" этого законопроекта лучше других.
Белый дом пытался помирить бывших союзников и сообщил, что сегодня состоится телефонный разговор между Маском и Трампом. Однако президент США отказался от переговоров.
Трамп заявил, что ему неинтересно говорить с Илоном. В разговоре с ABC News он сказал, что миллиардер является человеком, сошедшим с ума.
Таблоид New York Post на ссору Трампа и Маска отреагировал обложкой о завершении броманса с заголовком с заголовком "I HATE MY X!".
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-