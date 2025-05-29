Маск подтвердил свою отставку с государственной службы

Миллиардер Илон Маск покидает администрацию Дональда Трампа после бурной кампании по сокращению расходов. Он упразднил несколько федеральных агентств, но не смог обеспечить обещанную экономию средств.

Маск бросает государственную службу: какие достижения

Представитель Белого дома подтвердил увольнение Маска из правительства 28 мая.

Маск воспользовался своей социальной медиа-платформой X, чтобы поблагодарить президента Дональда Трампа. Он заявил, что его время как специального государственного служащего в Департаменте эффективности правительства (DOGE) подходит к концу.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government. — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025

Его уход был скорым и бесцеремонным. По словам источника, знакомого с ситуацией, у него не было формального разговора с Трампом об этом. Источник добавил, что отставка была решена "на уровне старшего персонала".

Хотя точные обстоятельства его отставки пока не ясны, Маск покидает свой пост через день после того, как раскритиковал налоговый законопроект Трампа, назвав его слишком дорогим и мероприятием, которое подорвет его работу в DOGE.

По словам источника, знакомого с ситуацией, некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома, включая заместителя главы аппарата Стивена Миллера, были особенно раздражены этими комментариями, и Белый дом был вынужден созвать сенаторов-республиканцев, чтобы подтвердить поддержку Трампом пакета мероприятий. Поделиться

Хотя Маск сохраняет близость к президенту, его уход произошел после постепенного, но неукоснительного снижения рейтинга.

После инаугурации Трампа миллиардер быстро превратился в мощную силу в его орбите: сверхзаметный, беззастенчивый дерзкий и не скованный традиционными нормами.

Во время предвыборной кампании Маск заявил, что DOGE сможет сократить федеральные расходы по меньшей мере на 2 трлн. В настоящее время DOGE оценивает, что ее усилия сэкономили 175 млрд долл., эту цифру невозможно проверить.

Маск не скрывал своей враждебности по отношению к федеральным служащим и заявил, что отмена "привилегии эпохи COVID" отдаленной работы вызовет "волну добровольных увольнений".

Но некоторые члены правительства стали настороженно относиться к его тактике, говорят источники. Впоследствии они стали более уверенно выступать против его сокращений, вдохновленные напоминанием Трампа в начале марта о том, что кадровые решения остаются за секретарями департаментов, а не за Маском.

Маск столкнулся с тремя из самых высокопоставленных членов кабинета Трампа — госсекретарем Марко Рубио, министром транспорта Шоном Даффи и министром финансов Скоттом Бессентом. Он назвал торгового советника Трампа Питера Наварро "идиотом" и "тупее мешка с кирпичом". Поделиться

В последнее время Маск начал намекать, что его пребывание в правительстве подходит к концу, при этом время от времени выражая разочарование тем, что оно не может более решительно сокращать расходы.

В ходе телефонной конференции Tesla 22 апреля он дал понять, что значительно сократит свою работу в правительстве, чтобы сосредоточиться на своем бизнесе.

По данным обзора Reuters, посвященного увольнениям сотрудников агентств, Трампу и DOGE удалось сократить почти 12%, или 260 тысяч человек из 2,3 млн федеральных гражданских служащих, в основном путем угроз увольнений и предложений о досрочном выходе на пенсию.