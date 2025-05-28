Маск неожиданно набросился с критикой на налоговый законопроект Трампа

Маск раскритиковал «Один большой прекрасный закон» Трампа

Маск, который недавно возглавлял Департамент правительственной эффективности, сказал, что он «разочарован законопроектом о масштабных расходах, который увеличивает бюджетный дефицит… и подрывает работу, выполняемую командой Doge».

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса США единогласно приняла «Один большой прекрасный закон» Трампа, который президент США назвал «возможно, наиболее значимым законодательным актом, когда-либо подписанным в истории нашей страны». Теперь законопроект будет вынесен на голосование в Сенате.

Но, сокращая некоторые социальные расходы, законопроект вызвал резкую критику, поскольку, согласно беспристрастным оценкам, в итоге он увеличит государственный долг США более чем на 3,3 трлн долл. в течение следующего десятилетия.

Маск, уже давно утверждавший, что США «обанкротятся», если не сократить дефицит, сказал:

Я думаю, что законопроект может быть большим, а может быть красивым. Но я не знаю, может ли он быть и тем, и другим. Это мое личное мнение. Илон Маск Миллиардер

Маск также раскритиковал торговую политику Белого дома, называя главного торгового советника Трампа Питера Наварро «идиотом» и «тупее мешка кирпича».