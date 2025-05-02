Европа не покупает Tesla — доходы компании Маска стремительно падают
Категория
Экономика
Дата публикации

Европа не покупает Tesla — доходы компании Маска стремительно падают

Tesla
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Источник:  Reuters

В апреле продажи автомобилей Tesla резко упали на некоторых европейских рынках, что стало ускорением тенденции, наблюдающейся с начала года для бренда электромобилей Илона Маска.

Главные тезисы

  • Продажи Tesla в Европе резко упали в апреле на нескольких рынках, что отражает общий негативный тренд для бренда.
  • Потребители переходят на покупку китайских электромобилей или выражают протесты против политических взглядов Илона Маска.
  • Доходы компании Tesla в Европе стремительно снижаются, что вызвано как экономическими, так и политическими факторами.

Доходы компании Tesla в Европе стремительно падают

Некоторые европейцы покупают больше китайских электрических автомобилей, а некоторые, таким образом, протестуют против политических взглядов самого Маска.

Отмечается, что продажи новых автомобилей Tesla в апреле упали на 80,7% в Швеции. Для страны это был самый низкий показатель с октября 2022 года, когда в Швеции всего было зарегистрировано 43 новых Tesla.

Также стало известно, что в Дании зафиксировано падение продаж Tesla на 67,2%. Во Франции они снизились на 59,4%, а продажи электрокаров компании сокращаются четвертый месяц подряд.

Приверженность Маска крайней правой политике в Европе также привела к протестам против гендиректора-миллиардера и компании, и к вандализму в ее выставочных залах и на зарядных станциях в США и Европе.

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