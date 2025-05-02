Европа не покупает Tesla — доходы компании Маска стремительно падают

В апреле продажи автомобилей Tesla резко упали на некоторых европейских рынках, что стало ускорением тенденции, наблюдающейся с начала года для бренда электромобилей Илона Маска.

Доходы компании Tesla в Европе стремительно падают

Некоторые европейцы покупают больше китайских электрических автомобилей, а некоторые, таким образом, протестуют против политических взглядов самого Маска.

Отмечается, что продажи новых автомобилей Tesla в апреле упали на 80,7% в Швеции. Для страны это был самый низкий показатель с октября 2022 года, когда в Швеции всего было зарегистрировано 43 новых Tesla.

Также стало известно, что в Дании зафиксировано падение продаж Tesla на 67,2%. Во Франции они снизились на 59,4%, а продажи электрокаров компании сокращаются четвертый месяц подряд.