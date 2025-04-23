Кризис в Tesla. Маск принял неожиданное решение

По словам американского миллиардера и генерального директора компании Tesla Илона Маска, он решил значительно сократить время, которое тратил на руководство Департаментом правительственной эффективности (DOGE).

Маск сокращает время работы в команде Трампа

После того, как миллиардер присоединился к команде президента США, акции Tesla начали стремительно падать — более 40% в 2025 году.

Это заставило Илона Маска пересмотреть свои приоритеты.

Он официально подтвердил, что продолжит поддерживать президента Трампа в DOGE, ведь хочет убедиться, что "остановка и мошенничество, которые мы остановили, не вернулись назад".

Кроме того, Маск заверил, что планирует тратить "день или два в неделю" на государственные вопросы. Это свидетельствует о резком сокращении рабочего времени в Белом доме.

Согласно данным журналистов, миллиардер больше не смог игнорировать 20-процентное падение доходов от продаж автомобилей и 71-процентное падение чистой прибыли Tesla.

Более того, как известно, его компания пострадала от протестов в США и Европе, а также от ущерба, причиненного бренду из-за связей Маска с Трампом.