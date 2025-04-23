Кризис в Tesla. Маск принял неожиданное решение

По словам американского миллиардера и генерального директора компании Tesla Илона Маска, он решил значительно сократить время, которое тратил на руководство Департаментом правительственной эффективности (DOGE).
Главные тезисы
- Компания Маска заявила о 71% падении чистой прибыли.
- Более того, она потеряла около 600 миллиардов долларов рыночной капитализации.
Маск сокращает время работы в команде Трампа
После того, как миллиардер присоединился к команде президента США, акции Tesla начали стремительно падать — более 40% в 2025 году.
Это заставило Илона Маска пересмотреть свои приоритеты.
Он официально подтвердил, что продолжит поддерживать президента Трампа в DOGE, ведь хочет убедиться, что "остановка и мошенничество, которые мы остановили, не вернулись назад".
Кроме того, Маск заверил, что планирует тратить "день или два в неделю" на государственные вопросы. Это свидетельствует о резком сокращении рабочего времени в Белом доме.
Согласно данным журналистов, миллиардер больше не смог игнорировать 20-процентное падение доходов от продаж автомобилей и 71-процентное падение чистой прибыли Tesla.
Более того, как известно, его компания пострадала от протестов в США и Европе, а также от ущерба, причиненного бренду из-за связей Маска с Трампом.
За считанные месяцы Tesla потеряла около 600 миллиардов долларов рыночной капитализации.
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