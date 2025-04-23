Криза в Tesla. Маск ухвалив неочікуване рішення

За словами американського мільярдера та генерального директора компанії Tesla Ілона Маска, він вирішив значно скоротити час, який витрачає на керівництво Департаментом урядової ефективності (DOGE).

Маск скорочує час роботи у команді Трампа

Після того, як мільярдер долучився до команди президента США, акції Tesla почали стрімко падати — понад 40% в 2025 році.

Це змусило Ілона Маска вкотре переглянути свої пріоритети.

Він офіційно підтвердив, що продовжить підтримувати президента Трампа в DOGE, адже хоче переконатися, що “марнотратство і шахрайство, які ми зупинили, не повернулися назад".

Окрім того, Маск запевнив, що планує витрачати "день або два на тиждень" на державні питання. Це свідчить про різке скорочення робочого часу у Білому домі.

Згідно з даними журналістів, мільярдер більше не зміг ігнорувати 20-відсоткове падіння доходів від продажу автомобілів і 71-відсоткове падіння чистого прибутку Tesla.

Ба більше, як відомо, його компанія постраждала від протестів у США та Європі, а також від шкоди, завданої бренду через зв'язки Маска з Трампом.