Криза в Tesla. Маск ухвалив неочікуване рішення
Категорія
Технології
Дата публікації

Криза в Tesla. Маск ухвалив неочікуване рішення

Маск скорочує час роботи у команді Трампа
Джерело:  CNBC

За словами американського мільярдера та генерального директора компанії Tesla Ілона Маска, він вирішив значно скоротити час, який витрачає на керівництво Департаментом урядової ефективності (DOGE).

Головні тези:

  • Компанія Маска заявила про 71% падіння чистого прибутку.
  • Ба більше, вона втратила близько 600 мільярдів доларів ринкової капіталізації.

Маск скорочує час роботи у команді Трампа

Після того, як мільярдер долучився до команди президента США, акції Tesla почали стрімко падати — понад 40% в 2025 році.

Це змусило Ілона Маска вкотре переглянути свої пріоритети.

Він офіційно підтвердив, що продовжить підтримувати президента Трампа в DOGE, адже хоче переконатися, що “марнотратство і шахрайство, які ми зупинили, не повернулися назад".

Окрім того, Маск запевнив, що планує витрачати "день або два на тиждень" на державні питання. Це свідчить про різке скорочення робочого часу у Білому домі.

Згідно з даними журналістів, мільярдер більше не зміг ігнорувати 20-відсоткове падіння доходів від продажу автомобілів і 71-відсоткове падіння чистого прибутку Tesla.

Ба більше, як відомо, його компанія постраждала від протестів у США та Європі, а також від шкоди, завданої бренду через зв'язки Маска з Трампом.

За лічені місяці Tesla втратила близько 600 мільярдів доларів ринкової капіталізації.

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