"Легіон малюків". Маск шукає майбутніх матусь для своїх дітей через соцмережі

Мати 14-ої дитини мільярдера Ілона Маска Ешлі Сент-Клер розповіла, що Маск пропонував їй 15 млн дол і 100 тис дол на місяць в обмін на її мовчання про дитину. Також він пропонував їй знаходити йому сурогатних матерів для його майбутніх нащадків.
Головні тези:
- Ілон Маск шукає майбутніх матусь для своїх дітей через соцмережі, пропонуючи їм фінансову винагороду за мовчання про малюків.
- Серед скандальних деталей є пропозиції щодо залучення сурогатних матерів для народження нових нащадків.
- Бізнесмен висловив бажання збільшити кількість дітей “до рівня легіону перед настанням апокаліпсиса”.
Маск шукає майбутніх матусь для своїх дітей через Твіттер
Американський бізнесмен Ілон Маск має вже, ймовірно, 14 дітей від різних жінок, хоча люди, які контактують з ним, вважають, що їх може бути більше. Знаходить жінок Макс у власній соцмережі X.
Серед співрозмовників видання — 26-річна Ешлі Сент-Клер, популярна в ікс блогерка-консерваторка, яка в лютому заявила, що народила від Маска сина Ромулуса.
Після цієї заяви між Маском і Сент-Клер розпочалися публічні конфлікти. Бізнесмен наголосив, що ніколи публічно не визнавав батьківства над хлопчиком, а попри це дав жінці щонайменше 2,5 млн дол.
Сент-Клер розповіла, що ще під час вагітності Маск запропонував їй залучити інших жінок, сурогатних матерів, щоб швидше народити ще більше дітей.
Жінка показала журналістові повідомлення від Маска, де той каже, що хоче збільшити кількість дітей до «рівня легіону перед настанням апокаліпсиса».
За даними WSJ, помічник Маска пропонував угоди про мовчання й іншим матерям його дітей.
Так, криптовалютна інфлюенсерка Тіффані Фонг розповіла виданню, що Маск почав ставити їй лайки й відповідати на її публікації, збільшивши її аудиторію та дохід в ікс. А потім написав їй і запропонував зачати разом дитину. Вони ніколи не зустрічалися особисто, і жінка не погодилася на пропозицію.
Нагадаємо, очільник Tesla та SpaceX, власник мережі «Ікс», мільярдер Ілон Маск «масово пропонує» свою сперму жінкам, якщо вони згодні народити дитину від нього. Для цього він облаштовує сімейний маєток у Техасі, про що повідомляє The New York Times.
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