"Легион малышей". Маск ищет будущих мам для своих детей через соцсети

Мать 14-го ребенка миллиардера Илона Маска Эшли Сент-Клер рассказала, что Маск предлагал ей 15 млн долл. и 100 тыс долл. в месяц в обмен на ее молчание о ребенке. Также он предлагал ей находить ему суррогатных матерей для его будущих потомков.

Маск ищет будущих мам для своих детей через Твиттер

Американский бизнесмен Илон Маск имеет уже, вероятно, 14 детей от разных женщин, хотя контактирующие с ним люди считают, что их может быть больше. Находит женщин Макс в собственной соцсети X.

Среди собеседников издания — 26-летняя Эшли Сент-Клер, популярная в икс блоггерша-консерваторша, которая в феврале заявила, что родила от Маска сына Ромулуса.

Эшли Сент-Клер с ребенком Маска

После этого заявления между Маском и Сент-Клером начались публичные конфликты. Бизнесмен подчеркнул, что никогда публично не признавал отцовство над мальчиком, а несмотря на это дал женщине по меньшей мере 2,5 млн дол.

Женщина рассказала, что Маск предлагал ей 15 млн долл. и 100 тыс долл. в месяц в обмен на ее молчание о ребенке. Когда она хотела, чтобы бизнесмен прошел тест на отцовство, ей пришлось разговаривать с помощником Маска Джаредом Бирчаллом. Тот предупредил женщину: когда мать ребенка Маска идет "законным путем" в этих дискуссиях, "это всегда приводит к худшему результату для этой женщины, чем было бы в противном случае". Поделиться

Сент-Клер рассказала, что еще во время беременности Маск предложил ей привлечь других женщин, суррогатных матерей, чтобы поскорее родить еще больше детей.

Женщина показала журналисту сообщение от Маска, где говорит, что хочет увеличить количество детей до «уровня легиона перед наступлением апокалипсиса».

По данным WSJ, помощник Маска предлагал соглашения о молчании и другим матерям его детей.

Так, криптовалютная инфлюэнсерша Тиффани Фонг рассказала изданию, что Маск начал ставить ей брани и отвечать на ее публикации, увеличив ее аудиторию и доход в икс. А потом написал ей и предложил зачать вместе ребенка. Они никогда не встречались лично, и женщина не согласилась с предложением.

Напомним, глава Tesla и SpaceX, владелец сети Икс, миллиардер Илон Маск массово предлагает свою сперму женщинам, если они согласны родить ребенка от него. Для этого он обустраивает семейное поместье в Техасе, о чем сообщает The New York Times.