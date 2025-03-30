"Совершенно отвратительно". Дочь Илона Маска разоблачила еще одну ложь миллиардера

По словам родной дочери Илона Маска – Вивиан Уилсон – ее отец был настолько плох в видеоигре Overwatch, что заставлял своих детей тащить его в рейтинговых матчах.
Главные тезисы
- Дочь Илона Маска продолжает рассказывать неожиданные факты о жизни своего отца.
- Как оказалось, миллиардер довольно часто обманывает своих поклонников.
Илон Маск гиперболизировал свои навыки в Overwatch
Как утверждает Вивиан Уилсон, американский миллиардер никак не мог выбраться из ранга бронза (самый низкий ранг в игре).
Что важно понимать, это не первый случай, когда геймерские заслуги Илона Маска вызывают сомнения.
К слову, ранее миллиардера обвинили в том, что он купил себе место в топе рейтинга Path of Exile 2, и даже официальный аккаунт Ubisoft шутил над ним.
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