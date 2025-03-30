"Совершенно отвратительно". Дочь Илона Маска разоблачила еще одну ложь миллиардера

Когда мне было 12, он был на бронзе, а мы с братом нет. Он постоянно звал нас играть в рейтинг, и я на 90% уверена, что он просто хотел, чтобы мы его тащили. Я тогда мейнила Хандзо и сама едва держалась в серебре, а он был бронзовым Торбьерном. И играл он просто как собачье дерьмо, совершенно отвратительно, хуже некуда, – рассказала девушка.