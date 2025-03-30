"Совершенно отвратительно". Дочь Илона Маска разоблачила еще одну ложь миллиардера
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"Совершенно отвратительно". Дочь Илона Маска разоблачила еще одну ложь миллиардера

Илон Маск гиперболизировал свои навыки в Overwatch
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Источник:  online.ua

По словам родной дочери Илона Маска – Вивиан Уилсон – ее отец был настолько плох в видеоигре Overwatch, что заставлял своих детей тащить его в рейтинговых матчах.

Главные тезисы

  • Дочь Илона Маска продолжает рассказывать неожиданные факты о жизни своего отца.
  • Как оказалось, миллиардер довольно часто обманывает своих поклонников.

Илон Маск гиперболизировал свои навыки в Overwatch

Как утверждает Вивиан Уилсон, американский миллиардер никак не мог выбраться из ранга бронза (самый низкий ранг в игре).

Когда мне было 12, он был на бронзе, а мы с братом нет. Он постоянно звал нас играть в рейтинг, и я на 90% уверена, что он просто хотел, чтобы мы его тащили. Я тогда мейнила Хандзо и сама едва держалась в серебре, а он был бронзовым Торбьерном. И играл он просто как собачье дерьмо, совершенно отвратительно, хуже некуда, – рассказала девушка.

Что важно понимать, это не первый случай, когда геймерские заслуги Илона Маска вызывают сомнения.

К слову, ранее миллиардера обвинили в том, что он купил себе место в топе рейтинга Path of Exile 2, и даже официальный аккаунт Ubisoft шутил над ним.

Нет, я не верю в “Я профи Path of Exile”, что за хр*нь? Нет, это просто кринж, – заявила дочь Маска.

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