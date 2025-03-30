"Абсолютно огидно". Донька Ілона Маска викрила ще одну брехню мільярдера
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"Абсолютно огидно". Донька Ілона Маска викрила ще одну брехню мільярдера

Ілон Маск гіперболізовував свої навички в Overwatch
Джерело:  online.ua

За словами рідної доньки Ілона Маска — Вівіан Вілсон — її батька був настільки поганий у відеогрі Overwatch, що змушував своїх дітей тягнути його в рейтингових матчах.

Головні тези:

  • Донька Ілона Маска продовжує розповідати неочікувані факти про життя свого батька.
  • Як виявилося, мільярдер доволі часто дурить своїх шанувальників.

Ілон Маск гіперболізовував свої навички в Overwatch

Як стверджує Вівіан Вілсон, американський мільярдер ніяк не міг вибратися з рангу бронза (найнижчий ранг у грі).

Коли мені було 12, він був на бронзі, а ми з братом ні. Він постійно кликав нас грати в рейтинг, і я на 90% впевнена, що він просто хотів, щоб ми його тягли. Я тоді мейнила Хандзо і сама ледве трималася в сріблі, а він був бронзовим Торбйорном. І грав він просто як собаче лайно, абсолютно огидно, гірше нікуди, — розповіла дівчинка.

Що важливо розуміти, це не перший випадок, коли геймерські “заслуги” Ілона Маска викликають сумніви.

До слова, раніше мільярдера звинуватили в тому, що він купив собі місце в топі рейтингу Path of Exile 2, і навіть офіційний акаунт Ubisoft жартував над ним.

Ні, я не вірю в “Я профі Path of Exile”, що за хрінь. Ні, це просто крінж, — заявила донька Маска.

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