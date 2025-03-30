"Абсолютно огидно". Донька Ілона Маска викрила ще одну брехню мільярдера

Коли мені було 12, він був на бронзі, а ми з братом ні. Він постійно кликав нас грати в рейтинг, і я на 90% впевнена, що він просто хотів, щоб ми його тягли. Я тоді мейнила Хандзо і сама ледве трималася в сріблі, а він був бронзовим Торбйорном. І грав він просто як собаче лайно, абсолютно огидно, гірше нікуди, — розповіла дівчинка.