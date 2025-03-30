"Абсолютно огидно". Донька Ілона Маска викрила ще одну брехню мільярдера

За словами рідної доньки Ілона Маска — Вівіан Вілсон — її батька був настільки поганий у відеогрі Overwatch, що змушував своїх дітей тягнути його в рейтингових матчах.
Головні тези:
- Донька Ілона Маска продовжує розповідати неочікувані факти про життя свого батька.
- Як виявилося, мільярдер доволі часто дурить своїх шанувальників.
Ілон Маск гіперболізовував свої навички в Overwatch
Як стверджує Вівіан Вілсон, американський мільярдер ніяк не міг вибратися з рангу бронза (найнижчий ранг у грі).
Що важливо розуміти, це не перший випадок, коли геймерські “заслуги” Ілона Маска викликають сумніви.
До слова, раніше мільярдера звинуватили в тому, що він купив собі місце в топі рейтингу Path of Exile 2, і навіть офіційний акаунт Ubisoft жартував над ним.
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