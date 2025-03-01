У Маска родился 14-й ребенок — что известно

Миллиардер Илон Маск в четырнадцатый раз стал отцом. Сына Селдона Ликурга ему родила 39-летняя Шион Зилис — директор спецпроектов компании Neuralink, которую основал бизнесмен.

У Маска родился сын

О пополнении в семье Зилис объявила на своей странице в X (Twitter) 28 февраля — в первый день рождения совместной с Маском дочери Аркадии. В общей сложности у пары четверо детей — близнецы Страйдер и Азур (3 года), 12-месячная Аркадия и маленький Селдон Ликург.

Обсудили с Илоном и, в свете дня рождения прекрасной Аркадии, мы пришли к выводу, что лучше просто рассказать напрямую о нашем замечательном и невероятном сыне Селдоне Ликургусе. Поделиться

Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ♥️ — Shivon Zilis (@shivon) February 28, 2025

Она добавила, что Селдон Ликург "составлен как громила" и имеет "крепкое золотое сердце".

Отец Селдона не предоставил никаких других подробностей, ответив на сообщение Зилиса Эмодзи в виде сердца.

До рождения близнецов об отношениях Маска и Зилис информации не было, хотя женщина работала в орбите предпринимателя несколько лет. Она является директором по операциям и специальным проектам в одной из его компаний — Neuralink. Этот стартап производит компьютерные чипы, предназначенные для имплантации в мозг.

Зилис и Маск с детьми