У Маска родился 14-й ребенок — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

У Маска родился 14-й ребенок — что известно

Маск
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Источник:  online.ua

Миллиардер Илон Маск в четырнадцатый раз стал отцом. Сына Селдона Ликурга ему родила 39-летняя Шион Зилис — директор спецпроектов компании Neuralink, которую основал бизнесмен.

Главные тезисы

  • Илон Маск в 14-й раз стал отцом.
  • У пары Маск-Зилис уже четверо детей, включая близнецов и 12-месячную дочь.
  • Отношения Илона Маска и Шион Зилис долгое время были скрыты, пока не было официального объявления о рождении сына.

У Маска родился сын

О пополнении в семье Зилис объявила на своей странице в X (Twitter) 28 февраля — в первый день рождения совместной с Маском дочери Аркадии. В общей сложности у пары четверо детей — близнецы Страйдер и Азур (3 года), 12-месячная Аркадия и маленький Селдон Ликург.

Обсудили с Илоном и, в свете дня рождения прекрасной Аркадии, мы пришли к выводу, что лучше просто рассказать напрямую о нашем замечательном и невероятном сыне Селдоне Ликургусе.

Она добавила, что Селдон Ликург "составлен как громила" и имеет "крепкое золотое сердце".

Отец Селдона не предоставил никаких других подробностей, ответив на сообщение Зилиса Эмодзи в виде сердца.

До рождения близнецов об отношениях Маска и Зилис информации не было, хотя женщина работала в орбите предпринимателя несколько лет. Она является директором по операциям и специальным проектам в одной из его компаний — Neuralink. Этот стартап производит компьютерные чипы, предназначенные для имплантации в мозг.

Зилис и Маск с детьми

К слову, всего пять месяцев назад появились новости о 13-м ребенке Маска. 26-летняя американская писательница, поклонница Республиканской партии Эшли Сент-Клер сообщила, что родила от миллиардера.

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