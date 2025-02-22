Мать 13-го ребенка Маска подала в суд на миллиардера — что требует
Категория
Мир
Дата публикации

Мать 13-го ребенка Маска подала в суд на миллиардера — что требует

Маск
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Источник:  People

Американская писательница и инфлюэнсер Эшли Сент-Клер подала в Верховный суд Мангеттена два заявления, в которых требует юридически признать миллиардера Илона Маска отцом ее ребенка и получить единоличную опеку над пятимесячным сыном.

Главные тезисы

  • Эшли Сент-Клер подала в суд на Илона Маска, требуя признать его отцом своего 13-го ребенка и получить одиночную опеку.
  • Сент-Клер утверждает, что зачала ребенка с Маском во время поездки в Сен-Бартель и требует генетический тест на отцовство.
  • Маск не признал своего предполагаемого 13-го ребенка публично, но в судебных документах есть фотографии и сообщения, подтверждающие их отношения.

Скандал с 13-м ребенком Маска

Как отмечают в издании, 26-летняя Сент-Клер подала иск через неделю после того, как сделала громкое заявление о том, что родила миллиардеру 13-го ребенка.

В заявлении об установлении отцовства, которое имеет целью официально признать главу SpaceX и Tesla отцом, Сент-Клер утверждает, что они с Маском начали ребенка во время поездки в Сен-Бартель в январе 2024 года.

Она попросила суд издать приказ, что обяжет 53-летнего Маска пройти генетический тест на определение отцовства. При этом, как отмечают авторы, Маск публично не признал своего предполагаемого 13-го ребенка.

В судебные документы добавлена фотография, на которой Илон Маск держит младенца, а также романтические сообщения, которыми пара якобы обменивалась.

Маск с младенцем

В отдельном заявлении по поводу опеки Сент-Клер утверждает, что Маск не присутствовал при рождении ребенка и видел младенца только трижды — дважды в Мангеттене, где он проживает, и один раз в Техасе. Также там отмечено, что миллиардер никогда не просил увидеться с ребенком или посмотреть его фотографии.

Эшли Сент-Клер — 26-летняя американская консервативная активистка, писательница и инфлюэнсерша. Она известна своими политическими комментариями, поддержкой движения MAGA (Make America Great Again) и политики Дональда Трампа. Также она является автором детской книги "Elephants are not birds", которая направлена против смены детьми своего пола.

Эшли Сент-Клер

По данным HindustanTimes, Сент-Клер проживает в роскошной квартире недалеко от мэрии Нью-Йорка, аренда которой стоит от 12 до 15 тыс долл. в месяц.

Также Эшли Сент-Клер утверждает, что Маск писал ей, что хочет, чтобы она забеременела снова, а также заявлял, что им нужно "сделать легион детей".

Как известно, у Маска уже и так большая команда потомков. Миллиардер и политик имеет 12 детей от трех разных женщин.

В частности, шестеро детей от канадской писательницы Джастин Маск. Их первенец Невада умер через несколько недель после рождения, а еще один потомок Вивьен отказалась общаться с отцом, назвав его лжецом и предателем.

Также троих потомков он имеет от отношений с певицей Grimes: сына X Æ A-12 Маск, дочь Экса Дарк Сидириэль Маск и сына Техно Механикуса.

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