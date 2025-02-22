Мати 13-тої дитини Маска подала до суду на мільярдера — що вимагає

Американська письменниця та інфлюенсерка Ешлі Сент-Клер подала до Верховного суду Мангеттена дві заяви, у яких вимагає юридично визнати мільярдера Ілона Маска батьком її дитини та отримати одноосібну опіку над п’ятимісячним сином.

Скандал з 13-тою дитиною Маска

Як зауважують у виданні, 26-річна Сент-Клер подала позов через тиждень після того, як зробила гучну заяву про те, що народила мільярдеру 13-ту дитину.

У заяві про встановлення батьківства, яка має на меті офіційно визнати очільника SpaceX і Tesla батьком, Сент-Клер стверджує, що вони з Маском зачали дитину під час поїздки до на Сен-Бартелемі у січні 2024 року.

Вона попросила суд видати наказ, що зобов'яже 53-річного Маска пройти генетичний тест на визначення батьківства. При цьому, як зазначають автори, Маск публічно не визнав свою ймовірну 13-ту дитину.

До судових документів додано фотографію, на якій Ілон Маск тримає немовля, а також романтичні повідомлення, якими пара нібито обмінювалася. Поширити

Маск з немовлям

У окремій заяві щодо опіки Сент-Клер стверджує, що Маск не був присутній при народженні дитини та бачив немовля лише тричі — двічі в Мангеттені, де вона проживає, і один раз у Техасі. Також там зазначено, що мільярдер ніколи не просив побачитися із дитиною або переглянути її фотографії.

Ешлі Сент-Клер — 26-річна американська консервативна активістка, письменниця та інфлюенсерка. Вона відома своїми політичними коментарями, підтримкою руху MAGA (Make America Great Again) та політики Дональда Трампа. Також вона є авторкою дитячої книги "Elephants are not birds", що спрямована проти зміни дітьми своєї статі.

Ешлі Сент-Клер

За даними HindustanTimes, Сент-Клер проживає у розкішній квартирі неподалік мерії Нью-Йорка, оренда якої коштує від 12 до 15 тис дол на місяць.

Також Ешлі Сент-Клер стверджує, що Маск писав їй, що хоче, аби вона завагітніла знову, а також заявляв, що їм потрібно "зробити легіон дітей". Поширити

Як відомо, у Маска вже й так чимала команда нащадків. Мільярдер та політик має 12 дітей від трьох різних жінок.

Зокрема шестеро дітей від канадської письменниці Джастін Маск. Їхній первісток Невада помер за кілька тижнів після народження, а ще один нащадок Вів'єн відмовилася спілкуватися з батьком, назвавши його брехуном і зрадником.

Також трьох нащадків він має від стосунків зі співачкою Grimes: сина X Æ A-12 Маск, доньку Ексу Дарк Сідіріель Маск та сина Техно Механікус.