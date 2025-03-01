У Маска народилася 14-та дитина — що відомо

У Маска народився син

Про поповнення в сім'ї Зіліс оголосила на своїй сторінці в X (Twitter) 28 лютого — у перший день народження спільної з Маском дочки Аркадії. Загалом у пари четверо дітей — близнюки Страйдер та Азур (3 роки), 12-місячна Аркадія й маленький Селдон Лікург.

Обговорили з Ілоном і, у світлі дня народження прекрасної Аркадії, ми дійшли до висновку, що краще просто розповісти напряму про нашого чудового й неймовірного сина Селдона Лікургуса. Поширити

Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ♥️ — Shivon Zilis (@shivon) February 28, 2025

Вона додала, що Селдон Лікург "складений як громила" і має "міцне золоте серце".

Батько Селдона не надав жодних інших подробиць, відповівши на допис Зіліс емодзі у вигляді серця.

До народження близнюків про відносини Маска та Зіліс інформації не було, хоча жінка працювала в орбіті підприємця протягом кількох років. Вона є директоркою з операцій і спеціальних проєктів в одній з його компаній — Neuralink. Цей стартап виготовляє комп'ютерні чіпи, призначені для імплантації у мозок.

Зіліс і Маск з дітьми