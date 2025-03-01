У Маска народилася 14-та дитина — що відомо

Мільярдер Ілон Маск вчотирнадцяте став батьком. Сина Селдона Лікурга йому народила 39-річна Шівон Зіліс — директорка спецпроєктів компанії Neuralink, яку заснував бізнесмен.
Головні тези:
- Ілон Маск став батьком учотирнадцяте, коли його партнерка Шівон Зіліс народила сина Селдона Лікурга.
- Шівон Зіліс працює в Neuralink, компанії, заснованій Ілоном Маском, яка спеціалізується на створенні комп'ютерних чіпів для імплантації в мозок.
У Маска народився син
Про поповнення в сім'ї Зіліс оголосила на своїй сторінці в X (Twitter) 28 лютого — у перший день народження спільної з Маском дочки Аркадії. Загалом у пари четверо дітей — близнюки Страйдер та Азур (3 роки), 12-місячна Аркадія й маленький Селдон Лікург.
Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ♥️— Shivon Zilis (@shivon) February 28, 2025
Вона додала, що Селдон Лікург "складений як громила" і має "міцне золоте серце".
Батько Селдона не надав жодних інших подробиць, відповівши на допис Зіліс емодзі у вигляді серця.
До народження близнюків про відносини Маска та Зіліс інформації не було, хоча жінка працювала в орбіті підприємця протягом кількох років. Вона є директоркою з операцій і спеціальних проєктів в одній з його компаній — Neuralink. Цей стартап виготовляє комп'ютерні чіпи, призначені для імплантації у мозок.
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