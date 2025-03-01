У Маска народилася 14-та дитина — що відомо
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У Маска народилася 14-та дитина — що відомо

Маск
Джерело:  online.ua

Мільярдер Ілон Маск вчотирнадцяте став батьком. Сина Селдона Лікурга йому народила 39-річна Шівон Зіліс — директорка спецпроєктів компанії Neuralink, яку заснував бізнесмен.

Головні тези:

  • Ілон Маск став батьком учотирнадцяте, коли його партнерка Шівон Зіліс народила сина Селдона Лікурга.
  • Шівон Зіліс працює в Neuralink, компанії, заснованій Ілоном Маском, яка спеціалізується на створенні комп'ютерних чіпів для імплантації в мозок.

У Маска народився син

Про поповнення в сім'ї Зіліс оголосила на своїй сторінці в X (Twitter) 28 лютого — у перший день народження спільної з Маском дочки Аркадії. Загалом у пари четверо дітей — близнюки Страйдер та Азур (3 роки), 12-місячна Аркадія й маленький Селдон Лікург.

Обговорили з Ілоном і, у світлі дня народження прекрасної Аркадії, ми дійшли до висновку, що краще просто розповісти напряму про нашого чудового й неймовірного сина Селдона Лікургуса.

Вона додала, що Селдон Лікург "складений як громила" і має "міцне золоте серце".

Батько Селдона не надав жодних інших подробиць, відповівши на допис Зіліс емодзі у вигляді серця.

До народження близнюків про відносини Маска та Зіліс інформації не було, хоча жінка працювала в орбіті підприємця протягом кількох років. Вона є директоркою з операцій і спеціальних проєктів в одній з його компаній — Neuralink. Цей стартап виготовляє комп'ютерні чіпи, призначені для імплантації у мозок.

Зіліс і Маск з дітьми

До слова, усього п'ять місяців тому з'явилися новини про 13-ту дитину Маска. 26-річна американська письменниця, прихильниця Республіканської партії Ешлі Сент-Клер повідомила, що народила від мільярдера.

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