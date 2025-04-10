Компанія OpenAI судитиметься з Маском через переслідування — що відомо

9 квітня компанія OpenAI подала зустрічний позов проти Ілона Маска, заявивши про його систематичне переслідування.

OpenAI подала зустрічний позов проти Ілона Маска

Автори нагадали, що Ілон Маск та генеральний директор OpenAI Сем Альтман разом заснували компанію OpenAI у 2015 році. Однак Маск залишив її ще до того, як вона стала одним із лідерів у сфері технологій.

У 2023 році він створив власну компанію зі штучного інтелекту — xAI. Відтоді Маск намагається завадити OpenAI перейти на комерційну модель роботи, що й стало причиною нинішнього судового конфлікту. Поширити

Щоб залучити всі 40 мільярдів доларів інвестицій у рамках поточного раунду фінансування, OpenAI повинна завершити цей перехід до кінця року.

За допомогою атак у медіа, цілеспрямованих кампаній для більш ніж 200 мільйонів своїх підписників на соціальній платформі, яку він контролює, надуманих вимог щодо надання корпоративних документів, позовів із метою тиску та фіктивної спроби придбати активи OpenAI Маск використав усі доступні йому засоби, щоб завдати шкоди OpenAI, — йдеться у заяві компанії, поданій у межах уже відкритої справи Маска проти OpenAI до Окружного суду США Північного округу Каліфорнії.

OpenAI звернулася до судді з проханням зупинити дії Маска, а також "притягнути його до відповідальності за шкоду, яку він вже заподіяв".

Суд присяжних у цій справі має розпочатися навесні 2026 року.

У дописі на платформі X, яка належить Маску, OpenAI заявила:

Безперервні дії Ілона проти нас — це не що інше, як недобросовісна тактика, спрямована на те, щоб уповільнити розвиток OpenAI і привласнити собі провідні інновації у сфері штучного інтелекту заради власної вигоди. Поширити

Минулого місяця компанія Маска xAI уклала угоду щодо придбання X на суму 33 млрд дол, що дозволяє ділити вартість ШI-компанії з інвесторами соцмережі.

Торік Маск, який також є генеральним директором компанії Tesla, подав до суду на OpenAI та Сема Альтмана. Він звинуватив компанію у відході від її початкової місії — розвивати штучний інтелект на благо людства, а не заради корпоративного прибутку. На запит щодо коментаря про нову заяву OpenAI Маск не відповів.

OpenAI та Альтман заперечують ці звинувачення, а Альтман стверджує, що Маск намагався сповільнити конкурента.