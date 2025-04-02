Маск, Цукерберг і Безос очолили оновлений рейтинг мільярдерів світу

У світі стало більше мільярдерів, ніж будь-коли раніше. При цьому серед найбагатших людей домінують керівники технологічних компаній.

У світі нарахували 3028 мільярдерів

За даними журналу Forbes, Ілон Маск відвоював перше місце у французького титана у сфері розкоші Бернара Арно. Чисті статки радника Трампа зросли на 75% і оцінюються в 342 млрд доларів. Його багатство зросло завдяки SpaceX і його компанії з виробництва штучного інтелекту xAI, а також зростанню акцій Tesla, попри нещодавнє падіння. Поширити

Друге місце посідає засновник Meta Марк Цукерберг зі статками 216 млрд доларів.

За ним слідує засновник Amazon Джефф Безос зі статками в 215 млрд доларів, а на четвертому місці опинився Ларрі Еллісон, співзасновник компанії Oracle, що займається комп'ютерними технологіями, зі статками в 192 млрд доларів.

Арно і його сім'я зі статками 178 млрд доларів посіли п'яте місце. Вони очолюють компанію LVMH, що володіє такими брендами, як Louis Vuitton і Moet Hennessy.

Далі йде інвестор Воррен Баффет зі статками у 154 млрд доларів. Засновники Google Ларрі Пейдж зі статками 144 млрд доларів і Сергій Брін, чиї статки оцінюють у 138 млрд доларів, посідають сьоме і восьме місця. Поширити

Іспанець Амансіо Ортега, засновник модного бренду Inditex, якому належать Zara і Bershka, зі статками 124 мільярди доларів посів дев'яте місце в рейтингу. При цьому десятим є колишній глава Microsoft Стів Балмер зі статками 118 млрд доларів.

Серед новачків помічений Сундар Пічаї, головний виконавчий директор материнської компанії Google Alphabet. Його чиста вартість зросла до 1,1 млрд доларів завдяки зростанню вартості його акцій Google.

Іншою помітною персоною в довшому списку мільярдерів став президент Дональд Трамп, чиї статки подвоїлися й оцінюються в 5,1 млрд доларів, оскільки його компанія Truth Social стала публічно зареєстрованою компанією, і він продав свій криптовалютний токен.

У рейтингу опинилися 15 російських олігархів, серед яких помітили власницю групи "Алькор і Ко" Тетяну Володіну. Компанія управляє мережами парфюмерно-косметичних магазинів "ЛʼЕтуаль" і "Подружка". Статки Володіної оцінюють у 1,1 мільярда доларів.

Найбагатшим "новачком" є власник фармацевтичної компанії "Фармасинтез" Вікрам Пунія, статки якого оцінили у 2,1 мільярда доларів.